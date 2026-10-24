Emanuel Ortega apuntó contra Julieta Prandi tras la separación y dejó una frase que sorprendió a todos

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo. Después de varios días de rumores, declaraciones cruzadas y versiones sobre supuestas terceras personas, el cantante decidió expresarse públicamente con un comunicado en el que dejó en claro su dolor por el final de la relación y su desacuerdo con la manera en que se dieron los acontecimientos.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, el músico publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram durante la tarde del viernes 23 de octubre. Allí cuestionó la exposición mediática de su vida privada y aseguró que muchas de las versiones que circularon en los últimos días no se corresponden con la realidad.

El fuerte descargo de Emanuel Ortega tras las declaraciones de Julieta Prandi

El hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar comenzó su mensaje explicando que no suele utilizar las redes sociales para hablar sobre cuestiones personales, especialmente cuando se trata de situaciones dolorosas.

Sin embargo, reconoció que esta vez sintió la necesidad de hacer una excepción ante la repercusión que tomó su separación.

“Hago esta única excepción con el fin de pedir, por favor, que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes”, expresó el artista.

Ortega también manifestó su malestar por los comentarios que escuchó desde que se conoció la ruptura. Según sostuvo, algunas de las versiones difundidas no reflejan lo que realmente ocurrió.

Pero la frase que más llamó la atención llegó cuando se refirió directamente al final de su matrimonio.

“Mi vínculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido”, señaló.

A continuación, agregó otra reflexión que dejó entrever su desacuerdo con las decisiones que derivaron en la separación: “Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas”.

Aunque evitó brindar detalles sobre los motivos de la ruptura, sus palabras marcaron una diferencia respecto de cómo se hizo público el final de la relación.

Las versiones de infidelidad y el pedido de Emanuel Ortega

El comunicado apareció después de que Julieta Prandi hablara públicamente sobre la separación y se refiriera a las versiones que vincularon al músico con otras mujeres.

Entre los nombres que circularon estuvieron los de Josefina Lynch, Mariana Marx y Ana Paula Dutil, expareja del cantante. Sin embargo, las especulaciones no constituyen una confirmación de que haya existido una infidelidad.

En declaraciones al programa LAM, Prandi había manifestado su sorpresa al conocer detalles sobre los encuentros entre Ortega y Josefina Lynch en el estudio de grabación del músico.

En medio de esas versiones, el cantante eligió no profundizar en los hechos que provocaron la ruptura. En cambio, puso el foco en las personas que quedaron involucradas públicamente en el conflicto.

“Pido respeto y comprensión, no solo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario”, expresó en el cierre de su publicación.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega: una separación que sorprendió después del casamiento

La ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega generó una enorme repercusión porque se conoció apenas 27 días después de su casamiento, luego de una relación de aproximadamente seis años.

La modelo y conductora había confirmado el final del vínculo a través de sus redes sociales y posteriormente habló con la prensa tras regresar de un viaje a Brasil.

En ese contexto, Prandi reconoció que atravesaba un momento difícil y dejó en claro que consideraba definitiva la separación.

Ahora, con el nuevo comunicado de Ortega, quedaron expuestas dos miradas diferentes sobre el desenlace de la pareja.

Mientras Julieta Prandi sostiene que la separación es irreversible, Emanuel Ortega lamenta el final del vínculo y cuestiona la manera en que se desarrollaron los acontecimientos.

Por el momento, el cantante no dio precisiones sobre los motivos concretos de la ruptura y pidió que se termine con las especulaciones alrededor de su vida privada.