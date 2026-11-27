A más de un mes de la sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, la ruptura continúa generando repercusiones dentro del mundo del espectáculo.

Esta vez, quien volvió a pronunciarse sobre el conflicto fue India Ortega, la hija que el cantante tuvo con Ana Paula Dutil, quien cuestionó la exposición mediática que tuvo el final del matrimonio.

En diálogo con Desayuno Americano (América TV), la joven expresó su desacuerdo con la decisión de la modelo de comunicar la separación a través de las redes sociales.

El contundente reproche de India Ortega a Julieta Prandi

La nieta de Palito Ortega y Evangelina Salazar consideró que las diferencias entre su padre y la actriz deberían haberse resuelto en privado.

Además, cuestionó que Prandi manifestara su malestar por las opiniones de terceros después de haber comunicado públicamente la ruptura.

Desde su perspectiva, la exposición del conflicto fue el desencadenante de las posteriores repercusiones mediáticas.

India también reconoció que actualmente no mantiene contacto con Julieta Prandi y que tampoco se comunicó con ella para conocer cómo estaba. Según explicó, prefiere mantenerse al margen y dejar que ambos resuelvan sus diferencias.

Cómo está Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi

Durante la entrevista, India aseguró que su padre se encuentra más tranquilo y que, con el paso de los días, su situación anímica fue mejorando.

También destacó que la relación entre los integrantes de la familia Ortega continúa siendo buena, pese a las versiones que circularon después de la ruptura.

India Ortega volvió a defender a Ana Paula Dutil

En otro tramo de la conversación, la joven reivindicó el lugar que ocupa su madre dentro del clan Ortega, independientemente de las relaciones sentimentales del cantante.

Cabe recordar que Ana Paula Dutil quedó involucrada en distintas versiones sobre los motivos de la separación, algo que India rechazó públicamente en anteriores entrevistas.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega anunciaron el final de su relación en octubre, apenas 27 días después de haber contraído matrimonio por civil.

Desde entonces, las declaraciones de diferentes integrantes del entorno familiar mantuvieron la separación en el centro de la escena mediática.