Julieta Prandi reveló qué pasará con los bienes tras separarse de Emanuel Ortega: “No hay división de nada”

Julieta Prandi volvió a hablar públicamente de su separación de Emanuel Ortega y sorprendió con una contundente respuesta sobre el reparto de bienes. A casi un mes de confirmar el final de la relación, la conductora explicó cómo será el proceso legal para disolver el matrimonio y aseguró que no existen conflictos económicos pendientes con el músico.

Según informó PrimiciasYa, Prandi brindó declaraciones al programa Intrusos (América TV), después de regresar de unos días de descanso en Brasil y retomar sus actividades laborales. Durante la entrevista, se refirió a su presente personal, al divorcio y a las repercusiones que generó la ruptura.

Julieta Prandi aclaró qué pasará con los bienes tras separarse de Emanuel Ortega

Uno de los temas que más interés despertó fue la situación patrimonial de la expareja.

Consultada sobre los trámites legales que deberá realizar para formalizar el divorcio, Julieta Prandi aseguró que no existe ningún conflicto por bienes y que el procedimiento quedará en manos de los abogados.

“No hay división de nada. Es un trámite, así como fue poner la firma, ahora se disuelve, nada más”, afirmó.

De esta manera, la conductora descartó que exista una disputa económica con Emanuel Ortega.

También explicó que no considera que el proceso judicial represente una complicación importante y que espera resolverlo mediante las gestiones legales correspondientes.

Cómo está Julieta Prandi después de separarse de Emanuel Ortega

La conductora también habló sobre cómo atraviesa este momento después de una relación de seis años que terminó pocas semanas después de su casamiento.

Prandi contó que pasó unos días en Brasil y que encontró apoyo en sus familiares y amistades.

Aseguró que se encuentra bien y que está transitando la separación acompañada por sus seres queridos.

Además, destacó la importancia de volver a su rutina laboral y explicó que disfruta especialmente de su trabajo en la radio.

La conductora dejó en claro que su intención es continuar con sus proyectos profesionales y preservar los detalles de su vida personal.

La contundente frase de Julieta Prandi tras su separación

Durante la entrevista, Prandi también fue consultada por las opiniones que surgieron después de que se conociera el final de su matrimonio.

Sin entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura, dejó una reflexión sobre el paso del tiempo.

“El tiempo acomoda todo y a todos en su lugar”, expresó.

La frase volvió a generar repercusión porque llegó después de distintas versiones y comentarios sobre la separación.

Sin embargo, la conductora evitó profundizar en las circunstancias que llevaron al final de la relación.

Julieta Prandi explicó a quiénes apuntó con su frase sobre los que opinan de su vida

Otro de los temas que abordó fue una declaración anterior en la que había señalado que quienes no forman parte de una pareja no deberían intervenir en sus asuntos.

Prandi aclaró que sus palabras no estaban dirigidas a periodistas, conductores ni panelistas de programas de espectáculos.

Explicó que se refería a personas ajenas a la relación que habían opinado públicamente sobre lo sucedido.

De esta manera, buscó aclarar el sentido de sus declaraciones y evitar nuevas interpretaciones.

Julieta Prandi tomó una firme decisión sobre su vida privada

Hacia el final de la entrevista, la conductora dejó en claro que no tiene intenciones de continuar dando explicaciones sobre su separación.

“No voy a dar más detalles. Punto final al tema. No tengo nada más para contar, terminado”, manifestó.

Su respuesta marcó un límite frente a las preguntas sobre Emanuel Ortega y los motivos de la ruptura.

Después de seis años de relación y un matrimonio que duró menos de un mes, Julieta Prandi busca cerrar esta etapa sin conflictos patrimoniales y mantener su vida personal fuera de la exposición mediática.

Por ahora, según sus propias declaraciones, el divorcio será un procedimiento que resolverán los abogados, sin una división de bienes pendiente entre ambos.