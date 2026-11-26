Julieta Prandi volvió a quedar en el centro de una polémica judicial con la familia de Claudio Contardi, luego de que trascendiera un supuesto reclamo económico por 300 mil dólares impulsado por su excuñada.

Según informó TN, la noticia fue revelada por Pepe Ochoa en LAM, donde el panelista dio detalles de una presentación judicial vinculada con María José Contardi, hermana del exmarido de la modelo.

Ante la repercusión mediática, Prandi salió al cruce de las versiones y aclaró que se trata de un expediente anterior.

Por qué la familia de Claudio Contardi le reclamaría 300 mil dólares a Julieta Prandi

El conflicto estaría relacionado con una propiedad ubicada en Martínez, provincia de Buenos Aires, que la conductora habría adquirido durante su matrimonio con el empresario.

De acuerdo con la información que trascendió en televisión, la suma estaría vinculada con una supuesta donación de María José Contardi a la pareja.

Sin embargo, en diálogo con PrimiciasYa, la actriz negó que se tratara de un nuevo reclamo económico y aseguró que la situación forma parte de los conflictos patrimoniales que atravesó durante su matrimonio.

La contundente reacción de Julieta Prandi contra la familia de su exmarido

La conductora cuestionó las intenciones detrás de la presentación judicial y consideró que se trata de otro intento de perjudicar el patrimonio que construyó con su trabajo.

Además, manifestó estar acostumbrada a este tipo de situaciones y confirmó que dejó el asunto en manos de sus abogados.

Los antecedentes del conflicto judicial de Julieta Prandi

La controversia se suma a una disputa anterior con Ezequiel Contardi, hijo de su exmarido, relacionada con la venta de un departamento en Belgrano en 2011.

En aquella oportunidad, Prandi denunció que nunca había recibido el dinero correspondiente a la operación inmobiliaria. Sin embargo, Ezequiel fue sobreseído en 2024 y posteriormente inició una acción judicial contra la conductora por sus declaraciones públicas.

Mientras intenta reorganizar su vida personal tras la separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi continúa afrontando las disputas patrimoniales derivadas de su anterior matrimonio.