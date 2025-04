Enzo Aguilar le respondió a Robertito Funes tras el llanto de Martina en vivo: “Trepador y malo”

Martina Pereyra salió de la casa de Gran Hermano y se enteró de la muerte de su abuela, que ocurrió mientras estaba en el juego y no fue avisada por pedido de su familia. Al ir como invitada a La noche de los ex, el conductor, Robertito Funes Ugarte, quiso saber qué sintió al enterarse de la noticia, pero ella le pidió no hablar del tema. Sin embargo, él insistió y ella se quebró en llanto.

Robertito hizo llorar a Martina en TV y después atacó a panelistas de Bendita: “Dos losers”

Esa situación fue muy criticada en redes sociales y el propio Robertito reconoció que se sintió mal con eso y que se acercó a disculparse personalmente.

En Bendita, Beto Casella presentó un informe sobre este tema y los panelistas opinaron. Joe Fernández y Enzo Aguilar criticaron a Robertito y él respondió desde su cuenta de X con una foto de ambos y un fuerte mensaje.

«2 losers: uno bueno para nada, ni músico, ni tarotista, un bobo. El otro, aspirante a chimentero. Revolvedores de basura, mal informados. Si hablan sueltos de ‘bombacha’, vean la historia completa. Teñido, viniste a mi streaming, te hacías el buenito, y sos malo y trepador cual araña», posteó Funes Ugarte.

Enzo Aguilar no se quedó callado y respondió: «Teñido, trepador y malo, pero no hice llorar a una piba con golpes bajos».