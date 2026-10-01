Cami Homs rompió el silencio sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: ¿irá a la boda?

Cami Homs fue consultada por el próximo casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul y sorprendió con una respuesta contundente. La modelo también contó cómo atraviesan la noticia los hijos que tuvo con el futbolista.

En medio de la expectativa por el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Cami Homs volvió a hablar públicamente de su expareja y dejó en claro cuál es su postura frente a la boda.

La modelo fue abordada por un móvil de LAM (América TV), donde primero habló de su presente y aseguró que atraviesa una etapa de tranquilidad, muy enfocada en su familia.

Sin embargo, la entrevista cambió de rumbo cuando le preguntaron directamente por la boda de De Paul y Tini. Cami confirmó que estaba al tanto de los planes de la pareja y reaccionó con naturalidad: “Sí, claro, sabía. Nada, todo bien”.

Cami Homs reveló si irá al casamiento de Tini y De Paul

Una de las preguntas inevitables fue si había recibido una invitación para participar del casamiento. Allí, Homs fue terminante.

“No, no, no. Claramente que no”, respondió cuando le preguntaron si estaba invitada.

El cronista quiso ir un poco más allá y planteó qué haría si finalmente De Paul decidiera convocarla a la celebración. Cami evitó entrar en hipótesis y contestó con ironía: “Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero todo bien igual”.

Qué dijo Cami Homs sobre sus hijos y la boda

Durante la entrevista también le preguntaron cómo viven la noticia los hijos que comparte con Rodrigo De Paul.

Homs explicó que no le hicieron comentarios particulares sobre el casamiento y remarcó que su prioridad pasa por otro lado.

“Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada para decir”, sostuvo la modelo y agregó que lo único que desea es ver felices a sus hijos.

Actualmente, Cami atraviesa una nueva etapa familiar junto al futbolista José “Principito” Sosa. La pareja recientemente recibió a Aitana, su primera hija en común.

Así, lejos de los conflictos públicos que marcaron años anteriores de su relación con De Paul, Homs eligió mostrarse distante de los preparativos de la boda y concentrada en su presente familiar.