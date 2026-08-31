Quién es Horacio Díaz Sieiro, el abogado formado en la UNCo que asesora a Tini Stoessel

En las últimas horas, la atención de los medios de espectáculos y las plataformas digitales se concentró en la decisión de la cantante Tini Stoessel, quien ordenó una exhaustiva auditoría contable sobre la totalidad de sus contratos, ingresos y derechos comerciales.

De acuerdo con la información confirmada en el ciclo televisivo LAM (América TV) este lunes por la noche, el relevamiento pericial arrojó que gran parte de los activos generados a lo largo de su carrera figuraban bajo la titularidad de estructuras societarias pertenecientes a su padre y exmánager, Alejandro Stoessel.

Para afrontar este delicado proceso de ordenamiento y regularización fiscal, la artista habría resuelto contratar los servicios del reconocido especialista en derecho tributario Horacio Díaz Sieiro, un letrado de extensa trayectoria en expedientes de alta complejidad financiera.

Quién es Horacio Díaz Sieiro y el proceso contable sobre los bienes de Tini Stoessel

La posible incorporación del abogado Horacio Díaz Sieiro al conjunto de asesores de Tini Stoessel, según informó el equipo de Ángel de Brito (América), responde a la necesidad de analizar minuciosamente el encuadre tributario y societario, en el marco del conflicto de una de las figuras más convocantes de la música pop en habla hispana.

El profesional, que cuenta entre sus antecedentes académicos con estudios de posgrado cursados en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) en la Patagonia, es una figura de amplia trayectoria en el ámbito del derecho penal tributario y la estructuración de fideicomisos comerciales en el país.

El foco del asesoramiento radica en determinar los cursos de acción técnicos, para que la intérprete recupere el control directo y nominal de los dividendos generados por sus conciertos internacionales, regalías discográficas y acuerdos de patrocinio publicitario.

La auditoría interna, impulsada por la cantante, reveló desfasajes en la administración fiduciaria familiar que aceleraron la necesidad de contar con una estrategia legal de alta especialización técnica.

Tini Stoessel pidió una auditoría: los antecedentes judiciales de Horacio Díaz Sieiro

El nombre de Horacio Díaz Sieiro ha tenido previamente una amplia repercusión, debido a su intervención técnica en resonantes expedientes económicos, como la investigación por presunto lavado de activos vinculada a Lázaro Báez.

En los estrados judiciales, la Cámara Federal de Apelaciones revocó en su momento los procesamientos que pesaban sobre el letrado, al determinar que sus intervenciones correspondieron estrictamente a labores de asesoramiento técnico y tributario habitual, sin constituir participación directa ni complicidad en maniobras de carácter doloso.