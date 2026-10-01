Tini Stoessel y Emilia Mernes: revelaron quién sería el hombre detrás de su pelea

El distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sumó un nuevo capítulo. Después de meses de rumores, Ángel de Brito reveló quién sería el hombre que habría quedado en el centro del conflicto y explicó por qué la cantante habría considerado una “traición” una decisión de su colega.

La relación entre Tini Stoessel y Emilia Mernes volvió a quedar bajo la lupa luego de que saliera a la luz una nueva versión sobre el motivo que habría provocado el distanciamiento entre las dos cantantes.

Durante meses circularon distintas especulaciones, incluida una que involucraba a Rodrigo De Paul. Sin embargo, ahora surgió otra explicación que apunta directamente al entorno profesional de las artistas.

El hombre en cuestión es Francisco “Pancho” Cia, productor musical y guitarrista que trabajó durante años junto a Tini y que posteriormente pasó a integrar el equipo de Emilia.

La versión fue revelada por Ángel de Brito en LAM y reproducida por PrimiciasYa, fuente de esta información.

Quién es Pancho Cia y cuál era su relación con Tini Stoessel

Pancho Cia mantuvo durante años un estrecho vínculo profesional con Tini Stoessel. Ambos se conocieron durante la época de Violetta y, cuando la cantante inició su carrera solista, el músico pasó a formar parte de su equipo.

Con el tiempo, la relación habría trascendido lo estrictamente laboral. Cia se convirtió en una persona de confianza dentro del entorno de la artista y estuvo presente en diferentes momentos importantes de su carrera.

Sin embargo, en determinado momento Tini y su familia habrían decidido cortar el vínculo con el músico luego de un episodio privado cuyos detalles no trascendieron públicamente.

De Brito fue cuidadoso al referirse a esa situación y remarcó que se trataría de un asunto que únicamente Tini podría decidir contar.

Por qué Emilia Mernes habría provocado el enojo de Tini

La nueva versión sostiene que Emilia conocía lo sucedido entre Tini y Pancho Cia debido a la amistad que mantenía con la cantante.

Sin embargo, posteriormente decidió incorporar al guitarrista a su propio equipo de trabajo.

Ese movimiento habría sido interpretado por Tini como una fuerte deslealtad de parte de quien entonces consideraba su amiga.

Según explicó De Brito, el conflicto no tendría un origen romántico ni económico. El conductor sostuvo que la situación sería más profunda y estaría vinculada con la confianza que existía entre las artistas.

El inesperado encuentro que habría profundizado el conflicto

La tensión habría alcanzado otro nivel durante el MP3 Tour de Emilia Mernes.

En uno de los conciertos, Tini participó como invitada y se habría encontrado inesperadamente con Pancho Cia sobre el escenario.

De acuerdo con la versión difundida en LAM, la cantante no habría sido advertida previamente de que el músico formaba parte del show.

El episodio habría resultado particularmente incómodo para Stoessel porque Emilia conocía los antecedentes del conflicto entre ella y el guitarrista.

Tini Stoessel y Emilia Mernes: meses de rumores sobre su amistad

Las especulaciones sobre una crisis entre las dos estrellas del pop argentino comenzaron a crecer cuando Tini dejó de seguir a Emilia en las redes sociales.

A partir de allí surgieron numerosas teorías. Una de las más resonantes señalaba que el problema habría estado relacionado con Rodrigo De Paul, algo que esta nueva versión descarta.

Meses atrás, Emilia había hablado públicamente sobre el conflicto y reconocido que existió una situación entre ambas, aunque evitó revelar detalles sobre lo sucedido.

Por ahora, ni Tini Stoessel ni Emilia Mernes confirmaron que Pancho Cia haya sido efectivamente el motivo de la ruptura de su amistad. La versión corresponde a la información revelada por Ángel de Brito y mantiene en reserva el episodio privado que habría desencadenado originalmente la situación.