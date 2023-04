Estafas a turistas de Neuquén: mirá que influencers fueron vinculados con la empresa

Turismo Felgueres, la empresa de turismo de Buenos Aires acusada de estafa, se encuentra en boca de todos tras desaparecer luego de que un grupo de viajeros quedó varado en Ezeiza. Ya hay 500 denuncias y 10 de los damnificados son de Neuquén. Esta última semana, influencers fueron vinculados con la empresa y Cinthia Fernández es una de ellas.

Marina Pacheco de Neuquén quiso cumplirle el sueño a su madre de viajar al exterior, pero fue engañada por la empresa de turismo Felgueres. Se enteró cuando la compañía desapareció hace dos semanas tras haber quedado varado un grupo de viajeros en Ezeiza.

Desde entonces, los damnificados comenzaron a investigar la procedencia y trayectoria de la empresa y fue ahí donde se encontraron que Cinthia Fernandez y Nicolas Occhiato habían promocionado viajes de la compañía.

Cinthia Fernández publicó en sus redes sociales que la empresa la estafó con un viaje a Disney. Ella había hecho un sorteo con la compañia de un viaje para alguno de sus seguidores.

«Lo hicimos y en contraprestación yo tenía un viaje a Disney con mis nenas», contó Fernandez. «Era un sueño porque me costó mucho sacar la visa, tenía toda la ilusión del mundo», agregó.

La influencer contó que si bien no iba a viajar ese año, lo estaba guardando para más adelante. «Esta semana me entere que la empresa estafó a miles de personas que compraron sus pasajes y su dueño está prófugo», comentó. «Desaparecieron, no solo estafaron a las personas sino que yo también me quede sin mi viaje«, manifestó.

Nico Occhiato fue vinculado con la empresa

El conductor y fundador de Luzu TV, Nicolas Occhiato un canal de radio donde trabajan figuras como Flor Jazmín, Diego Leuco, Momi Giardina y más, fue otro de los vinculados con la empresa.

El influencer colaboró con la empresa mediante un sorteo por un viaje a Qatar para ver el mundial 2022, el cual ganó una pareja de Santa Cruz.

En publicaciones colaborativas entre la empresa y Ochiato, incluso se lo mostró en Qatar y otras ciudades del mundo como Londres haciendo promoción a los paquetes de turismo de la compañía.

«Turismo Felgueres es una empresa especialista en Turquía y en Medio Oriente, son especialistas también en viajes para gente mayor porque te dan todo especificado, no te hacen perder nada, la atención es lo que los diferencia totalmente. Conozco porque hasta mi prima trabaja ahí», contaba Ochiatto en el video.

La empresa promocionó sus viajes con la imagen de Tupi Saravia

Tupi Saravia, es influencer de viajes e hija y nieta de Los Chalchaleros, conocida por viajar con su novio por todo el mundo y documentarlo en sus redes sociales.

Si bien no se confirmó su vinculo con la empresa, la compañía usó su imagen para promocionar sus viajes en redes sociales. A lo que la influencer ha hecho comentarios como «viaje épico».