Fabián Doman hizo un polémico pedido de disculpas por burlarse de los pueblos originarios

Fabián Doman, flamante conductor de «Bien de Mañana» por El Trece, debió pedir disculpas este lunes por el episodio que se registró el último viernes en un móvil con una pareja indígena oriunda de Jujuy. Su breve descargo generó aún más malestar entre sus colegas, que en los portales definieron el momento como maltrato contra las comunidades.

El discurso de Fabián Doman duró un poco más de 50 segundos, donde no habló de racismo, discriminación ni xenofobia, algunas de las acusaciones que recibió de parte del público del programa que vivieron en vivo el incómodo momento. Apenas esgrimió un «a todos quienes se hayan sentido mal les queremos pedir disculpas», con un graph que señalaba que era un momento de «aclaración y disculpas».

El viernes «durante un móvil, tuvieron lugar una serie de diálogos que generaron una incomodidad en dos de las personas que fueron entrevistadas» señaló Fabián Doman, frente a cámara.

«Fueron entrevistadas muchas persona en ese móvil, pero hubo dos que se sintieron mal. No hacemos nosotros un programa para incomodar a nadie, de manera tal que a todos aquellos partícipes o no partícipes de ese móvil que se hayan sentido mal o incomunicados les queremos pedir disculpas«, siguió Fabián Doman, recientemente incorporado al ciclo y apuntado por el mal manejo del incómodo momento.

Finalmente, Fabián Doman indicó «creo que es lo que corresponde, porque la idea nuestra no es hacer un programa que provoque que nadie se sienta incómodo. Reitero, haya sido partícipe de ese momento o no del programa. Haya estado allí o no en el subterráneo, donde todo sucedió. Creo que correspondía decir esto, además lo quería hacer de entrada para que no haya ningún tipo de especulación» cerró.

Denunciaron a Fabián Doman por xenofobia y racismo

A poco de haber debutado en la pantalla de El Trece, Fabián Doman se convirtió en el foco de la polémica por sus comentarios y reacciones ante una pareja entrevistada por la movilera Maggie Vigil, quienes fueron ofendidos por su pertenencia a los pueblos indígenas de Argentina, específicamente a la Comunidad Ayllu Mayo Wasi.

Es que el pasado viernes, Vigil se encontró con la pareja mientras hacía una nota en el subte y, frente a la respuesta del hombre en su lengua, ella inició un intercambio en modo de burla muy incómodo. Lejos de poner paños fríos, en el piso continuaron con el hostigamiento.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y, por lo ocurrido, la Defensoría del Público, organismo encargado de velar por el derecho de las audiencias, se pronunció en redes sociales. Allí señalaron que el episodio sumó un número récord de denuncias, donde se hacía eje en la xenofobia, el racismo y la discriminación a los pueblos indígenas argentinos.