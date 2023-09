Fabiana Cantilo hizo una fuerte denuncia sobre el entorno de Charly García: «No me lo dejan ver»

Charly García se encuentra recuperándose en su casa, luego de una internación por problemas de salud en el Instituto Argentino del Diágnostico y el Tratamiento a mediados de agosto, y alrededor de esos cuidados surgió una fuerte polémica con Fabiana Cantilo, quien asegura que no puede ver al músico.

Se sabe que Fabiana Cantilo y Charly García tienen una entrañable amistad, de muchos años, nacida del mundo del rock argentino y que perdura con el correr de los años, por lo que la denuncia de la cantante sorprendió públicamente.

Según se conoció en una entrevista a La Nación en los últimos días, Fabiana Cantilo no tiene novedades sobre el estado de salud de Charly García y tampoco puede visitarlo en su casa, donde se recupera después de la internación que preocupó a sus seguidores.

«No me lo dejan ver y ya dejé de insistir» explicó Fabiana Cantilo, entrevistada por La Nación, al ser consultada por Charly García. En tanto que la artista contó que Fito Páez es quien le va comunicando las novedades sobre la salud de su amigo.

«Lo último que sé es que no camina», indicó la Fabiana Cantilo al respecto, quien formó parte de la banda de Charly García en los coros.

Por qué Fabiana Cantilo no puede visitar a Charly García

Según explicó Fabiana Cantilo en su entrevista a La Nación, desconoce los motivos por los que no dejan que visite a su amigo Charly García. «No sé si no me quieren. No sé qué pasó. Y no importa quiénes. Es raro todo. Ojalá pueda reencontrarme. Es triste. Yo me acuerdo de lo que era Charly» contó la artista.

«Tiene la edad de León Gieco, pero él está bárbaro. Es lo que pasa cuando tenés muchos problemas y no los podés solucionar» concluyó Fabiana Cantilo sobre la salud de Charly García, de 71 años.