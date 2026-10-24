Facundo Moyano reveló qué había consumido antes de ir al programa de Moria Casán: “Estaba deprimido”

Facundo Moyano volvió a quedar en el centro de la polémica tras una confesión que sorprendió a Moria Casán. A casi un mes de su cuestionada aparición en el programa de la conductora, el exdiputado nacional decidió contar qué le había ocurrido aquella mañana y reconoció que llegó al estudio después de haber consumido alcohol, sin dormir y atravesando un momento de profundo malestar emocional.

Según informó Infobae, la revelación se conoció el viernes 23 de octubre, cuando Moria Casán reprodujo al aire de La mañana con Moria, por eltrece, un mensaje de WhatsApp que el propio dirigente le había enviado. En la grabación, Moyano explicó las circunstancias que rodearon su entrevista del pasado 25 de septiembre, que había generado repercusión por su comportamiento frente a las cámaras.

La confesión de Facundo Moyano a Moria Casán que sorprendió a todos

La entrevista de septiembre había dejado numerosas preguntas. Aquella mañana, el exdiputado llegó al estudio más tarde de lo previsto y, durante la conversación, mostró gestos y movimientos que llamaron la atención de los televidentes.

Casi un mes después, decidió explicar lo ocurrido.

“Fui al programa con una botella de whisky encima, sin dormir, deprimido, enojado, dolido”, reconoció Moyano en el audio que le envió a la conductora.

La declaración permitió conocer su propia explicación sobre una aparición televisiva que había provocado especulaciones en las redes sociales.

Pese a admitir las condiciones en las que se presentó, el dirigente sostuvo que la entrevista le había servido para expresar lo que estaba sintiendo.

“Y así todo, me fui contento porque, como dijiste vos, hice una catarsis y no dije mi verdad, dije la verdad”, aseguró.

Qué dijo Moria Casán sobre el extraño comportamiento de Facundo Moyano

Antes de compartir la grabación, Moria recordó cómo había sido la llegada del dirigente al estudio.

Según explicó, estaba previsto que Moyano se presentara alrededor de las 9.30, pero finalmente apareció después de las 10.30.

La conductora reconoció que, desde el primer momento, percibió que algo no estaba bien.

“Él suele ser puntual, pero ese día estuvo dubitativo. Decía ‘voy, no voy’”, recordó.

Además, contó que había notado señales de cansancio y angustia, por lo que sospechó que el exdiputado había atravesado una noche complicada.

La entrevista finalmente se realizó, pero sus declaraciones sobre Candela Arizaga y su actitud frente a las cámaras provocaron una fuerte repercusión mediática.

Facundo Moyano volvió a hablar de Candela Arizaga y de la causa judicial

En otro tramo del mensaje, Moyano se refirió a la investigación judicial iniciada después de un episodio ocurrido en agosto en su departamento del barrio porteño de Belgrano, que involucró a su pareja, Candela Arizaga.

El caso derivó en una investigación por presuntos hechos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad, acusaciones que el dirigente rechazó públicamente.

Durante el audio, volvió a cuestionar algunas de las versiones difundidas sobre aquel episodio y aseguró que será la Justicia la encargada de determinar lo sucedido.

“La verdad la tiene que decir la Justicia”, manifestó.

También expresó su malestar porque, según su interpretación, la atención mediática se desplazó hacia rumores sobre un posible casamiento o embarazo, en lugar de concentrarse en los hechos que originaron la investigación.

Moyano insistió en que varias de las versiones que circularon no se correspondían con lo ocurrido. Sin embargo, sus declaraciones constituyen su versión de los hechos y no implican una resolución judicial del expediente.

Qué pasó entre Facundo Moyano y Candela Arizaga después del escándalo

El exdiputado también habló sobre su vínculo con Candela Arizaga y aseguró que ambos atravesaron semanas difíciles después de la repercusión pública del episodio.

“Lo principal era la salud de Cande y poder saber que está bien”, expresó.

Según contó, pudieron conversar durante un viaje a Madrid, donde abordaron distintas cuestiones relacionadas con lo sucedido y las versiones que habían trascendido.

Moyano manifestó que, desde su perspectiva, el conflicto personal está superado, aunque reconoció que todavía espera una definición judicial.

También rechazó rumores que involucraban a su padre, Hugo Moyano, y al abogado Juan Pablo Fioribello, así como otras versiones sobre lo ocurrido en su departamento.

La explicación de Facundo Moyano después de un mes de silencio

La difusión del audio volvió a poner bajo la lupa aquella entrevista televisiva que había generado tantas especulaciones.

Esta vez, fue el propio Moyano quien reconoció que había consumido alcohol y que no había descansado antes de presentarse frente a las cámaras.

Su confesión aportó una explicación personal sobre lo ocurrido, pero también reavivó el interés por la causa judicial que lo involucra con Candela Arizaga.

Mientras el expediente continúa su curso, el dirigente sostiene que su intención es dejar atrás la exposición mediática y que los hechos sean esclarecidos por la Justicia.