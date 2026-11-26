Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la actriz buscó restarle importancia a los tensos intercambios que protagonizaron en los últimos días y aseguró que no tiene intenciones de enfrentarse con la conductora.

María Fernanda Callejón reveló cómo quedó su vínculo con Moria Casán

Tras los recientes cruces al aire, Callejón explicó que existe una diferencia entre lo que sucede frente a las cámaras y la relación personal que mantiene con la diva.

La actriz manifestó el cariño que siente por Moria y aseguró que nunca buscó enviarle indirectas ni generar un enfrentamiento fuera del programa.

Sus declaraciones llegaron después de una nueva discusión en la que Casán le cuestionó su actitud frente a Ángel de Brito y Yanina Latorre, con quienes la panelista había mantenido diferencias.

Pese a la tensión que se vivió en el estudio, Callejón insistió en que no está dispuesta a alimentar una pelea.

Por qué María Fernanda Callejón deja el programa de Moria Casán

La actriz confirmó que su contrato finaliza el 31 de diciembre y explicó que no logró alcanzar un acuerdo con la producción para renovar su participación en el ciclo.

Además, aclaró que las negociaciones laborales no involucraron directamente a Moria Casán y buscó desvincular su salida de los enfrentamientos televisivos.

Mientras transita sus últimas semanas en el programa de eltrece, María Fernanda Callejón evalúa nuevas propuestas laborales vinculadas con la televisión y el teatro para 2027.