Después de varios meses marcados por fuertes intercambios al aire, María Fernanda Callejón confirmó que no continuará en La mañana con Moria, el programa que conduce Moria Casán por eltrece.

Según informaron La Nación e Infobae, la actriz reveló que su contrato finaliza el próximo 31 de diciembre y que no logró alcanzar un acuerdo con la producción para renovar su participación durante 2027.

La noticia trascendió este martes, pocas horas después de que ambas protagonizaran una nueva discusión en vivo.

María Fernanda Callejón explicó por qué deja el programa de Moria Casán

En diálogo con Los profesionales con Flor, el ciclo que conduce Flor de la Ve por elnueve, Callejón explicó que su salida se venía conversando desde hacía tiempo.

La actriz aclaró que mantenía un contrato de exclusividad y que, ante la falta de un acuerdo para el próximo año, comenzó a evaluar otras propuestas laborales junto a su representante.

Además, buscó desvincular su salida de los enfrentamientos que protagonizó con Moria Casán y destacó que muchos de esos intercambios forman parte de la dinámica del espectáculo televisivo.

Por su parte, César Carozza, abogado y representante de la conductora, explicó en DDM que la renovación de los contratos depende de las autoridades del canal y no de Moria.

El último y tenso cruce entre Moria Casán y María Fernanda Callejón

Este martes, la conductora y su panelista volvieron a enfrentarse durante una conversación sobre una entrevista que Callejón había brindado a un cronista de LAM.

El intercambio escaló cuando Moria cuestionó la preocupación de la actriz por las opiniones ajenas y realizó comentarios sobre su tratamiento psicológico.

Callejón respondió con firmeza y defendió su experiencia personal, en medio de un clima de incomodidad entre los integrantes del panel.

Pese a lo sucedido, la actriz negó que exista un distanciamiento personal con la diva y aseguró que su paso por el programa representó una etapa de aprendizaje.

Los nuevos proyectos de María Fernanda Callejón para 2027

Lejos de considerar su salida como una despedida de los medios, María Fernanda Callejón adelantó que tiene distintas propuestas vinculadas con la televisión y el teatro.

Entre sus próximos compromisos se encuentra su participación en la segunda temporada de Viudas negras, cuyo estreno está previsto para marzo, además de sus actividades en radio.

Mientras tanto, los cambios en el programa de Moria Casán podrían incluir otra baja. Según trascendió, Amalia Díaz Guiñazú tampoco continuaría en el ciclo, mientras que la producción evalúa incorporar un sistema de panelistas rotativos durante el verano.