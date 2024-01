Fátima Florez reveló cuánto calza Javier Milei: «Me relajé y saqué esa foto»

Fátima Florez le puso fin al misterio y reveló cuánto calza Javier Milei. La imitadora fue consultada por la viralizada imagen que mostraba los pies de ambos y explicó el motivo de la publicación.

“Subí ese posteo porque habíamos cenado hace un rato, pudimos ver una película y bueno, eran las 2 de la mañana y no sé, me agarró una cosa que no sé, me relajé y saqué esa foto porque yo había escuchado en varios medios que dijeron a Javier le había costado encontrar las botas en la Antártida porque calzaba 37, cosa que me dio mucha risa”, dijo Fátima a Radio Rivadavia.

“Dije si yo que soy mujer calzo 38 y él tiene el pie muchísimo más grande que yo, me causaba gracia semejante tontería. Entonces fue una foto en alusión a eso que era un disparate”, explicó la artista.

«Calza 47, calza grande- continuó- Por ahí fue un error de tipeo. Entonces subí los dos pies, les pido disculpas por el mío porque los que bailamos tenemos los pies hechos pelota, no tenemos las uñas recién pintaditas. Al bailar ese esmalte se corre, pero no importa, realidad, mujeres reales”.

Javier Milei cruzó a un cuenta fake de Axel Kicillof

Javier Milei cayó en el engaño y le respondió a una cuenta fake de Axel Kicillof en X (ex Twitter), lo que generó burlas de la oposición y un pedido irónico para que Iñaki Gutiérrez vuelva a manejar su cuenta.

El Presidente, que está a punto de viajar a Suiza para la cumbre del Davos, reaccionó con un largo tuit ante un usuario llamado «Kicillove», que le había enrostrado sus títulos universitarios.

Milei le respondió serio y mencionó algunas críticas a la gestión de Kicillof como ministro de Economía y también el manejo de la pandemia. «Sus diversos títulos no han ayudado a que los argentinos puedan vivir mejor, sino todo lo contrario. Es más, me parece que exageró en el cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución sino del problema», le escribió.