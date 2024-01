Milei cayó en el engaño de una cuenta fake y le contestó a un falso Kicillof

Javier Milei cayó en el engaño y le respondió a una cuenta fake de Axel Kicillof en X (ex Twitter), lo que generó burlas de la oposición y un pedido irónico para que Iñaki Gutiérrez vuelva a manejar su cuenta.

El Presidente, que está a punto de viajar a Suiza para la cumbre del Davos, reaccionó con un largo tuit ante un usuario llamado «Kicillove», que le había enrostrado sus títulos universitarios.

Milei le respondió serio y mencionó algunas críticas a la gestión de Kicillof como ministro de Economía y también el manejo de la pandemia. «Sus diversos títulos no han ayudado a que los argentinos puedan vivir mejor, sino todo lo contrario. Es más, me parece que exageró en el cariño a la parte mala de la biblioteca, esa que no es parte de la solución sino del problema», le escribió.

Ante los comentarios de muchos usuarios -oficialistas y opositores- que le advirtieron que le estaba respondiendo a una cuenta fake, Milei escribió otro tuit en el que arrobó a la cuenta oficial de Kicillof y le avisó: «se lo remito para que esté al tanto Gobernador».

Más tarde, y ante la dimensión que fue tomando el tema, la cuenta del Presidente recurrió a la ironía, afirmando, tras citar un posteo de Clarín, que «lo dicho en la cuenta fake es una tontería que bien podría haber dicho el verdadero sin duda…»

Es que en rigor a la verdad, lo dicho en la cuenta fake es una tontería que bien podría haber dicho el verdadero sin duda… https://t.co/BQ8NRP9jD8 — Javier Milei (@JMilei) January 15, 2024

Uno de los que tuiteó en tono sarcástico fue Leandro Santoro, quien pidió la vuelta de Iñaki Gutiérrez, el influencer que supo manejar las cuentas del Presidente, pero que tras un par de escándalos fue sacado de ese rol.

Otras ocasiones en las que Milei citó cuentas o noticias fake

No es la primera vez que Milei cae en las redes de una cuenta fake. En plena campaña, Milei difundió hoy a través de X una fake news compartida por una cuenta falsa del canal IP Noticias en esa misma plataforma.

«Javier Milei difunde noticias falas. IP noticias denuncia la creación de una cuenta de X (ex Twitter) utilizando su logo y su marca para difundir noticias falsas», aclaró la cuenta oficial del canal de noticias en octubre pasado.

En otra ocasión, a finales de octubre,

En su cuenta de Instagram, Milei quiso referenciar la falta de combustible con una foto donde se ve a un playero de YPF cargándole nafta a su moto en una estación de servicio de la bandera Shell. Al posteo, el candidato de La Libertad Avanza le sumó en texto: «Una foto que dice mucho más que mil palabras…». Rápidamente salió a la luz que esa foto no era actual.

Con información de lapoliticaonline y ámbito