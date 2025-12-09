Fito Páez recibió el Doctor Honoris Causa en Rosario y emocionó con un homenaje a su historia y sus raíces

El músico fue distinguido ayer por la tarde con el título de Doctor Honoris Causa en un acto realizado en la Universidad de Rosario, en reconocimiento a su extensa trayectoria.

Durante la ceremonia Páez evocó recuerdos de su infancia en Villa Constitución, especialmente momentos compartidos con su tía Charito, y subrayó la importancia de “la expresión como elemento central de la humanidad”.

Fito Páez recibió el mayor reconocimiento de la Universidad de Rosario y celebró con un show especial

Visiblemente emocionado, el artista marcó una diferencia entre su figura pública y su identidad íntima: “Acá estoy haciendo lo de siempre. Soy el hijo de mi madre y mi padre. Y soy el padre de mis hijos”.

También reflexionó sobre la honestidad artística, cuestionando a quienes permiten que terceros modifiquen su forma de crear: “Lo que no se negocia es cuando estás adentro de tu habitación, solo. Quienes se dejan intervenir no pueden pertenecer a las causas más nobles”.

Páez agradeció a quienes lo inspiraron y acompañaron en su camino artístico, mencionando a Juan Carlos Baglietto, Adrián Abonizio, Jorge Fandermole y Liliana Herrero como pilares de su formación. “Esto es un reconocimiento a la movida de la que yo surjo. Tiene mi cara, pero es colectivo, para esos chicos que en plena dictadura tenían valentía en una sala de ensayo”, afirmó.

El homenaje incluyó un concierto especialmente diseñado para la ocasión, con la participación de músicos rosarinos: Matías Galasso (piano y teclados), Ricardo Vilaseca (teclados), Leandro Pagura (bajo), Agustín Borsini (batería) y Guido Luján (guitarra).

Fito también compartió el escenario con amigos y colaboradores de larga trayectoria, como Coki Debernardi, con quien interpretó “Linyera”, y Carlos Vandera, con “A la casa”, reforzando el espíritu colectivo del homenaje.

La jornada dejó varios momentos de fuerte carga emocional, entre ellos la interpretación de “Sale el sol”, de su último disco Novela —inspirado en Villa Constitución—, y un cierre íntimo con una versión a capella de “Yo vengo a ofrecer mi corazón”.