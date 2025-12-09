Charly García ya tiene su propia esquina: “Es increíble, no lo esperaba”

La mítica esquina comprendida por las avenidas Coronel Díaz y Santa Fe donde el músico Charly García vive desde hace décadas, fue rebautizada con su nombre en su honor.

El evento central se realizó el pasado domingo 7 de diciembre en el vértice 3, ubicado en Arenales 3339, donde se encuentra el mural oficial del artista.

Inauguraron su esquina, un mural y renombraron una estación de subte

El edificio de la famosa esquina ya había sido declarada monumento histórico popular, por su gran significado en los fanáticos del rock, siendo un templo en plena calle para el músico.

Foto: La Nación

En las últimas horas, el artista habló sobre el reconocimiento que recibió por parte de la Ciudad y emocionó con sus palabras previo a ingresar a su casa.

“Es muy increíble, no lo esperaba”, expresó.

«¿Qué, qué fue lo que más te gustó? Este cartel de Coronel Díaz y Santa Fe con tu nombre, la estación de subte», indagó el periodista de Telefe Noticias.

“Todo. Es poco intimidante, ¿no?”, se sinceró el artista.

«¿Y qué te pasa cuando ves a toda esta gente que te está esperando en la puerta de tu casa», preguntó el cronista.

Con sinceridad y humildad en sus palabras, respondió: “Y espero que tengan casa ellos también”.