Charly García fue reconocido por la Legislatura Porteña por su último álbum “La lógica del escorpión“

Charly García es sin dudas una de los músicos más importantes de Argentina con una importante trayectoria que marcó varias generaciones del país y el mundo. Luego de haber recibido el título de Doctor Honoris Causa por parte de la UBA, el músico fue reconocido en esta oportunidad por la Legislatura Porteña por su último trabajo discográfico, «La Lógica del escorpión».

Charly García continúa destacándose con su carrera artística, siendo una de las figuras argentinas más importantes del mundo. En esta ocasión, el artista fue reconocido por la Legislatura Porteña por su último trabajo discográfico publicado en 2024, “La lógica del escorpión“.

La ceremonia abierta se llevó a cabo el pasado miércoles 10 de septiembre de 2025 en el salón San Martín de la Legislatura, y reunió a decenas de fanáticos del artista. Si bien, Charly no estuvo presente en el evento, Josi García Moreno, hermana del músico, estuvo presente en el homenaje.

La iniciativa fue impulsada por el legislador Juan Pablo O’Dezaill, quien celebró en redes sociales el reconocimiento: “Un homenaje merecido al genio que sigue marcando generaciones con su música”.

Por su parte el artista agradeció la distinción a través de un video, sosteniendo la placa en sus brazos: “Hola, buenas tardes. Quería agradecer a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por este premio que me honra mucho”.

«La lógica del escorpión» es el último trabajo discográfico de Charly García. Lanzado el 11 de septiembre de 2024 el álbum cuenta con un total de 13 temas con la presencia de importantes invitados como Pedro Aznar, David Lebón, Fito Páez, entre otros, más la voz de Luis Alberto Spinetta.

Un disco donde Charly estuvo a cargo de los teclados, el bajo, más alguna que otra guitarra, con la presencia de Hilda Lizarazu y Rosario Ortega en los coros, Fernando Kabusacki en guitarras, Fernando Samalea y Toño Silva (batería en el track “El club de los 27″).