Flor de la V habría amenazado a Lucas Bertero: El episodio que generó el escándalo en Intrusos

Flor de la V quedó en el ojo de la polémica, luego de lo sucedido con Ángel de Brito por la nota de Susana Giménez en Uruguay. Ese episodio destapó, además, otros viejos conflictos con sus pares en la televisión, entre los que se incluyó el de Lucas Bertero, quien fue periodista de «Intrusos».

Según indicaron en «Socios del Espectáculo», Flor de la V habría amenazado a Lucas Bertero, periodista de espectáculos, a quien le habría dicho «te voy a cag… a trompadas» porque «no podés desmentir a la conductora al aire», aseguró Mariana Brey sobre la salida del panelista, quien abandonó «Intrusos» el año pasado en medio de un incómodo silencio de parte de la producción.

El episodio se habría dado después de una conversación sobre el doctor Rubén Muhlberger, quien entonces estaba acusado de mala práxis en su actividad estética. Un incómodo intercambio entre Flor de la V y Lucas Bertero, que se vio al aire de «Intrusos», provocó que el periodista renunciara al ciclo de los mediodías de América.

Por su parte, la periodista Mariana Brey agregó que la relación laboral entre Lucas Bertero y Flor de la V habría generado celos en la pareja de la conductora, Pablo Goycochea, por lo que habría solicitado que se vaya del programa.

Goycochea «siempre estuvo muy presente en el trabajo de Flor. A Pablo algo de lo que hacía Lucas con Florencia no le habrá gustado» comentó Mariana Brey.

El fuerte descargo de Lucas Bertero contra Flor de la V

En diálogo con «Socios del Espectáculo», el periodista Lucas Bertero trajo de vuelta el conflicto que lo enemistó con Flor de la V, cuando ambos estaban en «Intrusos». “Los primeros dos meses fueron de total armonía. A partir de ahí empezaron a suceder cosas raras. No entendía por qué. Como, por ejemplo, yo estar dando una información y que no me mire a la cara” contó el panelista.

Por su parte, Lucas Bertero continuó: “Y un día me bloquea en las redes. Llego a casa y le aviso a la producción ‘la conductora me bloqueó en las redes y me bloqueó en WhatsApp’. Ahí ya supe que no volvía más (a Intrusos)”, reveló.

“Por un capricho, por maldad, por ser mala gente. Porque vos me llamás a parte y me decís ‘mirá, hay tal actitud que no me gusta, cambiala’. Pero no era eso. Ella me quería afuera, sí o sí, por un motivo que yo voy a contar” concluyó Bertero.