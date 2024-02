Flor Vigna apuntó a Sabrina Rojas por su separación, mientras se refugia en Neuquén

Flor Vigna se refugió en Villa La Angostura para pasar su mal momento personal, luego de la separación de Luciano Castro, y se encuentra reunida con su equipo creativo para componer nuevo material musical. En ese marco, sorprendió que la artista responsabilizó a Sabrina Rojas por la ruptura, la expareja del actor y madre de sus dos hijos.

En diálogo con Paula Varela, periodista de Socios del Espectáculo, Flor Vigna contó que actualmente se encuentra muy bajoneada y llora mucho, ya que sigue enamorada de Luciano Castro, con quien anunciaron su separación en enero.

«Lo que me dijo ella es que ‘fue la primera vez en mi vida en la que me involucré con un hombre que tenía una ex y que con esa ex también tenía hijos. Pensé que podía con todo eso, que podía sacar ese tema adelante, pero al final no, no pude, fue imposible’» señaló Paula Varela sobre el intercambio con Flor Vigna.

Varela agregó que Flor Vigna indicó que «cada vez que me metí ya sea para mediar, para interceder o para intentar acercarlos o armonizar terminé mal y salí herida». «Estaré rota pero nunca vaga» agregó la cantante en ese diálogo.

«Según lo que me dijo ella, parece que Luciano (Castro) y Sabrina (Rojas) no se estarían llevando de las mejores formas» concluyó Paula Varela sobre las reflexiones de Flor Vigna.

Cómo se enteró Sabrina Rojas de la separación de Flor Vigna y Luciano Castro

Sabrina Rojas reveló que se enteró por sus hijos de la separación de su expareja, Luciano Castro y Flor Vigna. «No tengo nada para decir», señaló Sabrina en una nota con Intrusos.

«No es un tema mío», agregó la modelo y contó que estaba al tanto de la situación porque Castro se lo comunicó a los hijos que tienen en común.

«Me enteré antes de la separación de Luciano y Flor. Me enteré por los nenes. Lu les había contando. Con Luciano tratamos de anticiparlos de aquellas noticias que pueden llegarles», explicó Sabrina.

«Desde hace meses que los chicos no compartían cotidianeidad con Flor», agregó en la charla.

Al ser consultada por una posible reconciliación con su expareja, Sabrina se mostró tajante: «No, bueno, no me puedo hacer cargo de la fantasía de la gente«.