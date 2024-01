Flor Vigna habló sobre Sabrina Rojas y Luciano Castro: «Él da la vida por sus hijos»

La intérprete de «Picaflor» parece no poder escaparle a la polémica pues con su conflicto con Noelia Marzol solucionado ahora hizo declaraciones sobre Sabrina Rojas. La actriz es la mamá de los hijos de Luciano Castro, actual pareja de Flor Vigna. Rojas dijo recientemente que su ex se perdió el cumpleaños de uno de sus hijos y la bailarina habló al respecto.

«En una nota dije lo buena madre que era Sabri y lo buen padre que es Lucho. Traté de no meterme. Sí me parece injusto que lo traten de mal padre porque él da la vida por sus hijos” le comentó Vigna a Intrusos.

“Si yo me tuve que correr del trato con los nenes fue por el bien de los nenes. Yo sé que habían sufrido cuando se fue el Tucu” continuó, refiriéndose a los hijos de Luciano y a la ex pareja de Sabrina, «El Tucu» López.

Al día siguiente, Intrusos buscó la opinión que tiene la actriz acerca de las recientes declaraciones de Florencia. “Esto parece una pelea de mujeres y no es una pelea de mujeres. Yo tuve un problema con el papá de mis hijos y ahí quedó” expresó. “No tengo ganas de ponerme a desmentir, o lo que sea, porque todo se tergiversa de tal manera que parece una pelea de dos mujeres y el hombre, poderoso, queda en silencio” continuó.

Sin embargo, si dio algunas declaraciones: «Entró el Tucu en el tema. El Tucu, aún separados, ve a mis hijos” señaló y luego agregó: «A Luciano no lo acusé de mal padre. Es un papá presente. Yo lo quiero mucho”.

La pelea entre Noelia Marzol y Flor Vigna llegó a su fin

Aunque parecía que todo había quedado en malos términos entre ambas, arreglaron el conflicto hablando en privado. Así se lo dijo Marzol a LAM: “Hablamos y tuvimos una conversación muy linda. Entendí un par de cosas que tal vez le pueden estar pasando a ella. La verdad es que a mí me sensibilizó. Yo ya lo dije, a partir de que fui madre, algo sucedió en mí que todo me sensibiliza mucho”.

“La sentí que realmente no la estaba pasando bien, así que yo ya no tengo nada más para decir. Para mí es un capítulo que está más que concluido y está todo re bien, de verdad” comentó la actriz de Villa Parque.

Por su parte, la interprete de «Picaflor» también hizo declaraciones sobre el conflicto iniciado en la pista del Bailando. “Perdón, soy una boluda, estuve muy mal, me hice la chistosa y salió mal. Asumo todos mis errores, prometo aprender de todo esto. Ya le pedí perdón a Noe y ella encima fue hermosa, porque me escuchó, me aconsejó y quiero pedir perdón” dijo Vigna.