«Furia» cara a cara, por primera vez, con el panel de Gran Hermano: qué adelantó Gastón Trezeguet

Ayer Juliana «Furia» Scaglione fue eliminada de Gran Hermano en la votación que la enfrentó contra Martín Ku. La sorpresiva eliminación se dio con un 62,4% de los votos en contra de la «hermanita». La noticia no le cayó nada bien a los fanáticos de Furia, quienes hicieron un «piquete» en los estudios de Telefe, al grito de «hijos de put*» y «fraude».

GASTÓN: "Hoy tenemos el íntimo de SANTI DEL MORO con FURIA pero no va a estar el club de resentidos, no va a haber ex jugadores"



NANCY: "Pq hay que hacer un tratamiento especial a Furia? y todo el resto? tiene coronita? se va a terminar de confirmar entonces…"#GranHermano pic.twitter.com/Ha4OPSttny