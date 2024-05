«Furia» habría amenazado a Darío en Gran Hermano: «una patada en el…»

Tras la salida de Francisco, el hijo de Darío, la casa de Gran Hermano volvió a sumirse en un escándalo: es que los recortes indican que Juliana «Furia» tuvo un nuevo cruce con el papá del eliminado, que habría incluido amenazas.

AL PARECER HUBO UNA DISCUSIÓN ENTRE VIRGINIA Y FURIA



"A mi no me desestabiliza pero yo soy una mina de contestar y más si se la agarra con mi hija […] no voy a dejar de contestarle, la única que está sancionada por estar desestabilizada es ella"#GranHermano pic.twitter.com/verFZHcsLL