Gran Hermano: Cata volvió a la casa y Furia terminó fuertemente perjudicada

Anoche se vivió un programa especial en Gran Hermano: a pesar de no ser un domingo de eliminación, una «hermanita» tuvo que abandonar la casa. Además, una exparticipante reingresó a la casa y dejó sorprendida a Juliana «Furia» Scaglione: se trata de Catalina Gorostidi, su examiga.

La pedíatra entró por tercera vez a la casa más famosa del país. Esta vez, fue en un congelados y con un sobre bajo el brazo. El misterioso sobre traía una consigna que terminó perjudicando fuertemente a Furia.

«Si sos familiar o amigo, abandonás ya mismo la casa. Si sos jugador, tu familiar o amigo abandona ya mismo la casa» leía el sobre que llevó Gorostidi.

«Hola Gran Hermano, me vine a pelear un poquito ¿O no? Gracias por dejarme entrar de nuevo a tu casa» saludó la médica mientras entraba a la casa. Catalina saludo a todos los «hermanitos», incluyendo a los amigos y familiares que entraron a jugar días atrás.

«Traen a los visitantes para jugar la prueba del líder y la gana el amigo del chino ¿Qué es esto chicos?» bromeó la jugadora, haciendo referencia a que el desafío fue ganado por Facundo, amigo de Martín Ku.

«Quiero que mi foto este en la puerta de la vizcachera. Los veo todos los días ¿Y saben que? los extraño un montón, aunque no lo crean» expresó Gorostidi. Luego, recorrió el cuarto y encontró a «La Cariños» la mascota de peluche de Furia, sin cabeza.

“Espero que arreglen a Cariños, o si no me la llevo” le dijo a los «hermanitos». Antes de irse la exparticipante dejó el sobre de la discordia en la puerta del confesionario y escribió un mensaje especial en un espejo.

«¿Se cayeron las caretas? Los amo» dejó escrito Catalina, después abandonó la casa nuevamente. Apenas terminó «el congelado» Furia fue a agarrar el sobre y se encontró con la mala noticia: su amiga Romina fue eliminada del juega.

Qué dijo Cata sobre Furia luego de su «reencuentro»

Luego de abandonar la casa nuevamente Catalina habló con Santiago Del Moro y el panel de Gran Hermano sobre como se sintió viendo a Juliana nuevamente.

«Yo sigo pensando lo mismo. Hay cosas que no comparto, pero la quiero y la voy a querer siempre. Y lo vengo diciendo desde el día uno que salí de esa casa: no comparto las agresiones» contó la pediatra.

«Creo que al principio no era tan agresiva como es ahora. El cariño que yo le vi en la cara, cuando me miraba, yo también lo siento. No puedo caretear algo que es así» afirmó.