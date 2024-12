Gabriel Levinas luego de haber compartido la navidad con Jorge Lanata: “La está peleando”

El periodista Gabriel Levinas acompañó a su colega y amigo Jorge Lanata quien lleva más de medio año internado en el Hospital Italiano: aunque estaba sedado luego de una intervención, su par compartió poemas con él durante la nochebuena.

Gabriel Levinas sobre Lanata: “soy agradecido”

Si bien el acto de Levinas puede ser visto con un deje de heroísmo, el escritor aseguró que su gesto “no es loable” porque “uno sabe lo que es la amistad y conoce a una persona como Jorge desde hace tantos años”.

En esta línea, el comunicador tomó su gesto como un acto, meramente, de agradecimiento: “Sé que hay mucha gente que no es agradecida, pero yo lo soy. Además, he sido jefe de Lanata y tengo una relación con él de muchos años”.

Levinas señaló que el gesto no ocurrió “sólo porque lo quiero mucho”, sino porque “soy agradecido” y remarcó: “Hacía tantos meses que la familia tiene que ir todos los días a cuidarlo y estar con él. Ahora llegó la navidad y me parece que a lo mejor (…) Yo no soy católico y en mi familia no se festeja la navidad, es simplemente un día divertido más para tomar champagne”.

“Entonces se me ocurrió decir, ‘para mí la navidad no es gran asunto, me quedo yo a cuidarlo a Jorge’. El problema que había ahora, es que los enfermeros que lo cuidaban por fuera del hospital, por ser navidad, no iban a ir, entonces se iba a quedar sólo con la guardia, así que me quedé con él. Eso fue todo”, explicó el licenciado en artes visuales.

Asimismo, el reconocido periodista agregó: “Ni siquiera lo pensé en el sentido de que ‘mirá lo que estoy haciendo por’. Hice lo que (…) Él hizo cosas por mi también que ni vale la pena discutir ahora, ni hablar. Soy agradecido y, además, lo quiero”.

Levinas sobre cómo vio a Jorge Lanata: «Él descansaba y estaba sedado»

Ante la consulta por el estado de salud de su par, detalló: “Él estaba muy sedado porque le habían hecho una pequeña intervención antes, entonces no estaba como otras veces que pude conversar con él. Igual le leí un poema y unas cosas que me mandó Flavia Piteras y le pasé el audio”.

“Él descansaba y estaba sedado. No teníamos una conversación como otras veces, pero está peleándola. Además, está bien porque, si bien tenía que despertarse de la sedación, los índices y parámetros, estaban todos bien”, concluyó al respecto.

En cuanto a las restricciones de visitas, la esposa de Lanata, Elba Marcovecchio y las hijas del conductor, Bárbara y Lola, tuvieron la posibilidad de agregar gente en un listado. Al respecto, Levinas señaló: “Tengo permiso de ambas partes. Figura así en el lugar para que pueda entrar, tanto en la clínica de rehabilitación, como en el Hospital Italiano”.