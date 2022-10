Gloria Carrá y sus experiencias paranormales: el juego de la copa y la casa «embrujada»

Gloria Carrá visitó el living de LPA, el ciclo que conduce Florencia Peña en las noches de América TV y sorprendió al contar sus experiencias paranormales. Con el juego de la copa como disparador, la actriz que protagoniza Las irresponsables en el teatro Astros contó que su padre fallecido intentó comunicarse con ella.

«Cuando era chica, hacía mucho el juego de la copa, pero esta parte es medio bajón. Nosotros no teníamos Ouija, lo hacíamos en Lanús, con la cartulina y la copa. A mí siempre me salía, esa copa se movía a lo loco. Y la primera vez que lo hice, salió ‘quiero hablar con mi amada hija’, y yo solté y les dije a mis amigos: ‘No me jodan’, y me fui medio enojada«, reveló.

Y recordó el antecedente de ese episodio: «Antes de eso, me acuerdo de ser muy chiquita, llegar a la casa de una prima, y que todas salgan gritando. Años después mi primo me cuenta que estaban hablando con mi papá, mi papá murió cuando yo era muy chiquita, y que puso ‘quiero hablar con mi amada hija’ y cuando me vieron a mí todas salieron rajando del cagazo». Pero además, aseguró que su padre quiso contactarse en otras oportunidades, pero que nunca supo qué le quería decir.

Como si esto fuera poco, durante su juventud, la actriz vivió situaciones extrañas en su hogar. «Tuve una casa con un fantasma, pasaban cosas muy raras en esa casa. Se prendía la tele sola, una vez compré una pileta pelopincho, estaba embarazada, hacía mucho calor, y la dejé llenándose y la tapé con una lona. Me fui a dormir y cuando bajé estaba la pileta llena y arriba, en la lona, huellas de zapato de hombre, algo imposible en mi casa. Un montón de cosas raras», relató la artista que será una de las principales protagonistas de la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza 2.

