«Gordo Dan» visitó a Jonatan Viale y habló de Javier Milei: «es un juego»

Daniel Parisini, el tuitero más conocido como «Gordo Dan» y seguidor del presidente Javier Milei, fue invitado a «¿La Ves?», el programa que conduce Jonatan Viale en Todo Noticias. En ese diálogo, el líder del ejército de trolls en redes sociales reflexionó sobre su rol en estas y cómo la gente acompaña o no sus discursos sobre el gobierno nacional. Qué dijo.

Jonatan Viale entrevistó a Gordo Dan: qué dijo el tuitero sobre su relación con Javier Milei

Consultado sobre su relación con Javier Milei, Gordo Dan se refirió al presidente como «Javo», dejando entrever la cercanía con el presidente de la Nación. «Al ‘Javo’ lo conozco desde 2015, cuando lo empecé a mirar en todos los canales de televisión que iba. Era un espectáculo como se plantaba contra los panelistas, se sacaba y para mi era un show» indicó Parisini en la conversación con Jonatan Viale.

Sin embargo, «hablo muy poco con Milei. Pero de vez en cuando le he mandado alguna felicitación. Supongo que como presidente debe estar ocupado» agregó Dan en esa charla, que se emitió por Todo Noticias este martes por la noche.

Respecto de su rol en las redes sociales, Dan indicó que «me dan mucha gracia» los comentarios que lo ubican en un lugar de líder libertario y dirigente del ejército de trolls que se manifiestan a favor del gobierno de Javier Milei en redes sociales. «Creo que son las formas de las redes. Es divertido para mi y para el público» señaló el tuitero.

En cuanto a su actividad política en redes sociales, Gordo Dan aclaró que «no tengo empleados, no tengo gente a la cual le doy órdenes para decir tal o cual cosa. Los pibes me siguen en general porque entienden la diversión de hacer enojar y llorar a los kirchneristas«. Además, consideró «comparaciones desafortunadas» algunas que se le hacen con La Cámpora.

«Es un juego en el que la gente se copó en seguirme en ese papel de líder de redes. Yo me divierto un poco. Hay amigos que me los dio Twitter, genuinamente» concluyó Dan en su conversación con Jonatan Viale.

Quién es «Gordo Dan»: el perfil de Daniel Parisini

La ideología política y económica de Javier Milei se comunica oficialmente a través de las redes sociales, donde el presidente construyó parte de su poder y su discurso. El usuario conocido como «Gordo Dan» ha sido una de las cuentas en las que mayor repercusión ganó el mandatario argentino, que originalmente corresponde a Daniel Parisini.

A pesar de que por mucho tiempo ocultó su identidad real, se conoce públicamente que «Gordo Dan» es Daniel Parisini, posiblemente un exenfermero del Hospital Garrahan que tiene una larga trayectoria en redes: sus publicaciones en X lo posicionan como uno de los referentes del «mileismo ideológico», al punto de que algunos consideran que también orienta el camino del gobierno de Javier Milei.

A diferencia de «Juan Doe», la cuenta en la que se esconde el secretario de Comunicación Digital Juan Pablo Carreira, Dan no es funcionario del gobierno de Javier Milei, o al menos eso es lo que él dice. Sin embargo, forma parte del entorno ideológico del presidente y difunde sus ideas en redes sociales, el campo natural donde mejor se ubica.