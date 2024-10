Manuel Adorni habló sobre Fanático de Lali: «Es un estilo de música que yo aborrezco»

Este miércoles por la mañana el vocero presidencial Manuel Adorni visitó el programa conducido por la primera dama Yuyito González. En la entrevista el mandatario habló sobre su rol en la Secretaría de Comunicación y Medios, comentó una curiosa anécdota de su pasado y además opinó sobre Lali Espósito y su tema «Fanático».

Manuel Adorni reaccionó a «Fanático» de Lali y lanzó varias chicanas

En vivo en su programa «Empezar el día», Yuyito González mostrarle al funcionario el videoclip de «Fanático» de Lali, canción que realizó la artista en respuesta a los dichos del presidente en su contra. Ante esto, Adorni dijo: “Creo que hay que bajar un poco el dramatismo. No es de mi generación, es un estilo de música que yo aborrezco«.

Aunque el vocero si le hizo algunos cumplidos a Espósito. «Entiendo que [Lali] tiene millones de fanáticos, que es una artista de primera línea y que puede tener sus propias opiniones. Todo el debate que se arma está bueno» opinó.

Sin embargo, lanzó algunas contundentes chicanas. «Si en algún momento recibiste fondos públicos, no está mal que uno lo muestre. Y si tenés alguna especie de preferencia para mostrar algún caso de violencia de género o de posible violencia de género y no mostrar otros, también está bueno mostrarlo. Y nadie se tiene que sentir ofendido por eso», comentó.

«Si hacés las cosas bien… si te molestás, no sé, tendrás tus razones. Que cada uno sea libre y que haga lo que quiera. Imagínate lo que me puede preocupar a mí un video de Lali Espósito, como a ella le debe importar en lo más mínimo lo que hago yo, mis conferencias, mi vida en el Gobierno”.

Adorni ¿Un hermanito?: El funcionario contó que se anotó en Gran Hermano en el 2001

Al inicio de la entrevista, el vocero presidencial contó una curiosidad sobre su pasado: Se anotó en Gran Hermano. «Al primer casting de Gran Hermano yo me anoté, año 2000, 2001. No tenía nada para hacer, era un inconsciente total, tenía 18 años. Abandoné en la segunda instancia porque me di cuenta que era un delirio”, contó el funcionario.

Además, aclaró que no fue rechazado por la producción, sino que abandonó el proceso por cuenta propia. “Había terminado el secundario, pasaron muchos años. No sé qué quería, qué se yo, esos delirios que uno tiene de chico”, comentó.