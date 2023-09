Got Talent Argentina: La Joaqui maravillada por un canto y apretó el botón dorado

Chloe Edgecombe, la cantante recibió el botón dorado de Got Talent Argentina, por medio de La Joaqui. Foto: Captura Telefé

La noche de Got Talent Argentina tuvo nuevas audiciones. La Joaqui quedó maravillada por la interpretación que hizo la cantante de Córdoba, Chloe Edgecombe, y sin dudarlo apretó el botón dorado, incluso antes de las devoluciones. Abel Pintos celebró la decisión de su compañera del jurado.

La participante cantó The House of the Rising Sun, y deslumbró a todo el público.

Edgecombe desde muy chica se dedicó a la música. En pandemia abrió su canal de Youtube que actualmente tiene más de 400 mil suscriptores, informaron desde el programa.

La Joaqui, luego de escuchar su audición, les preguntó a sus compañeros del jurado si les parecía increíble lo hecho por la joven, todos asintieron y en ese momento, antes que la joven escuchara las devoluciones, presionó el botón dorado.

Chloe se emocionó e ingresó Lizy Tagliani junto a la familia la participante, para celebrar el momento.

“Me parece espectacular que la Joaqui haya tomado la decisión que tomó. No había ni hay nada para decir, sos increíble realmente”, le dijo Abel Pintos a la cantante.

Quiénes tuvieron botón dorado en Got Talent Argentina

Desde el sitio de Telefé, recordaron que hasta el momento, hubo ocho botones dorados, que dan directamente a los participantes, el pase a la semifinal del certamen.

Los botones dorados del jurado y Lizy Tagliani usados hasta ahora:

_ Carla Masignani, bailarina

_ Docta Dance, grupo de baile

_ Alfa Crew, grupo de baile

_ Facundo Figueroa, bailarín

_ Sol Blest, cantante

_ Carla Domínguez y Julio Seffino, bailarines de tango

_ Renata Antúnez, bailarina

_ Chloe Edgecombe, cantante