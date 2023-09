Got Talent Argentina: interpretó un clásico de Abel Pintos y al cantante no le gustó nada

Desde su lanzamiento, Got Talent Argentina, el reality que se emite por Telefe, se ha caracterizado por los momentos emocionantes y las destacadas presentaciones de cada uno de los participantes, en búsqueda de seguir avanzando en el programa.

Sin embargo, también han tenido lugar situaciones incómodas, como ocurrió en la noche de este viernes y generó un extenso debate en las redes sociales.

El protagonista fue Lisando Machado, quien al subir al escenario principal, sorprendió a todos al entonar un tema clásico de Abel Pintos, quien integra el jurado del certamen junto a Florencia Peña, La Joaqui y Emir Abdul.

«Te extraño» fue la canción que eligió el joven, quien explicó que es oriundo del Chaco y que canta hace muchos años, al provenir de una familia de guitarreros. «Mesa y sobremesa, guitarra de mano y cantan, los primos, las tías«, recordó sobre su historia personal.

La sorpresiva devolución de Abel Pintos: «A mi no me gustó»

Finalmente, tras su presentación, el participante recibió una ovación del público y grandes elogios del jurado, a excepción del propio Abel Pintos, que se mostró crítico en su devolución.

«A mí no me gustó, pero me emocionaste mucho. No porque hayas elegido una canción mía en absoluto, sino porque vos sos emocionante”, se sinceró el cantante, para la sorpresa del músico chaqueño.

Si bien Lisando no recibió ninguna cruz y cosechó comentarios mayormente positivos, la devolución del autor de «La llave» causó un debate viral en las redes, donde algunos cuestionaron su actitud y otros se compadecieron con el participante.