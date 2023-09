Got Talent Argentina: tensión por una dura devolución a un grupo de baile de K-Pop

Emir Abdul, uno de los jurados de Got Talent Argentina, les dejó una recomendación al grupo de K-Pop. Foto: Captura video

La noche de Got Talent Argentina tiene momentos de emoción pero también de tensión. En la presentación de Hikari, un grupo de baile de K-Pop de Río Cuarto, Emir Abdul tuvo una muy dura devolución.

A cada uno se nota que está cumpliendo su sueño acá. Relájense y disfrútenlo», les dijo el jurado, antes de su audición.

Los cinco bailarines no pudieron terminar su presentación y el coreógrafo les marcó que el problema es «no creer que lo que hacen esté bueno».

“Si ustedes no creen que lo que hacen está bueno, no lo podemos creer nosotros. Estaban inseguros, sus energías eran diferentes. Por momentos se veía coordinado. No bailen por miedo, si ustedes hacen esto porque les gusta”, agregó en su devolución.

“Había mucha inseguridad. Son buenos pero falta fuerza. Trabajen eso”, les pidió Abdul a Hikari al despedirlos.

Got Talent Argentina: botón dorado, votos y el premio

Los artistas necesitan 3 votos positivos para pasar a la siguiente etapa del programa. Si no lo logran, son automáticamente eliminados, explicaron desde Telefé.

En el caso de los participantes que obtengan dos cruces rojas, los jurados debatirán si podrán pasar a la siguiente ronda, con Lizy teniendo el voto decisivo en caso de empate, explicaron desde la página del canal.

También hay un botón dorado: cada uno de los jurados y Lizy tienen dos oportunidades para tocarlo. Cada vez que eso suceda, el participante pasa automáticamente a semifinales.

El premio para el ganador de Got Talent son 15 millones de pesos.