Gran Hermano: Julieta sorprendió a todos, no salvó a Romina y así quedó la placa

Julieta no salvó a Romina ni a Alfa.

Después de muchas especulaciones, Julieta sorprendió con su decisión a la hora de usar la herramienta de salvar a uno de sus compañeros de la placa de nominados por ser la líder de la semana en la casa de Gran Hermano.

La participante resolvió no salvar a Romina, una de sus personas de confianza en el reality. De todas maneras, esa decisión estuvo relacionada a un pedido de la exdiputada, que prefería quedar en placa.

Romina manifestó en varias ocasiones, después de quedar nominada, que prefería mantenerse en la placa de cara al domingo para saber si cuenta con el apoyo del público.

💥 JULIETA DEJO A ROMINA en PLACA y el VERSUS va a ser: ROMINA 🥊 ALFA

Se festeja en el obelisco 🥳#GranHermano #GH2022 #GH2023 #GH22 #GH23 pic.twitter.com/1IXrVIbBzv — Diego Gonzalez (@GxxDiego) February 10, 2023

«Me costó tomar esta decisión porque no me basé en afinidad y me basé en juego, en un resultado de una placa que tengo en mente», expresó Julieta para justificar la salvación.

«Es una persona que quiero muchísimo. Sé que necesita esta placa y va a tener el empujoncito de la gente porque la hermosa persona que es y los valores que tiene», indicó sobre Romina.

¿TOTALMENTE INESPERADO? 🧐 Julieta salvó a Camila de la placa.



¡Seguí #GranHermano gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2! #GH2022 pic.twitter.com/Z5TI1WDdQV — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 10, 2023

Julieta se inclinó por cumplir ese deseo de su compañera y por eso no la salvó. A su vez, tampoco sacó a Alfa ni a Lucila.

Finalmente, salvó a Camila por lo que la placa de nominados quedó con Romina, Alfa y Lucila. La apuesta de Julieta es que el publicó vote por la salida de Walter.