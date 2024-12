Gran Hermano: la angustia y el llanto de «Sopa» por la eliminación Renato

Santiago del Moro presentó la segunda gala de eliminación de Gran Hermano y por una cantidad récord de votos negativos (92,3%) Renato Rossini fue elegido para abandonar la casa. “Perdón, perdón”, le dijo Sofía a Renato al escuchar que se había quedado afuera.

“No pasa nada, Sopita, no me pidas perdón. Demostraste que eres una líder increíble”, le respondió el jugador peruano, que se fue bastante feliz del reality.

Gran Hermano: por qué Sopa lloró luego de la eliminación de Renato

Al ver esa situación, Santiago del Moro le explicó a la audiencia que Sopa «siente culpa porque ella lo mandó a placa, diciendo que no corría riesgo». Sofía fue la líder de la semana y tenía el poder de mandar a jugadores a placa. Eligió a Renato por considerar que no iba a irse.

“Es una mierda. Es horrible esto. Qué bajón, lo re saqué”, dijo entre lágrimas. Pero todos sus compañeros se acercaron a consolarla y le pidieron que no sienta culpa.

El particular récord histórico de un participante de Gran Hermano

Gran Hermano tuvo su segunda gala de eliminación. En ese contexto, Renato se convirtió en el nuevo eliminado del reality de Telefe y su salida dejó un insólito récord. El participante peruano no solo dejó la casa, sino que además logró un récord histórico para el reality en la Argentina: se convirtió en el jugador más votado de forma negativa de todas las ediciones.

Renato obtuvo el 92,3% de los votos negativos, contra el 7,7% de Santiago, en lo que fue el mano a mano definitivo. Esto representa un récord histórico en Gran Hermano Argentina, ya que el jugador superó a la salida de Nadia Epstein, en la edición 2007, cuando obtuvo el 91,5%.

Con información de NA