Grave denuncia contra «Pollo» Cerviño: Lo acusan de abusar sexualmente de su hijo

El reconocido locutor Alejandro «Pollo» Cerviño afronta una fuerte acusación en su contra, tras una denuncia iniciada por su expareja por el abuso sexual de su hijo cuando tenía cinco años, además de reacciones de violencia contra la mamá del niño.

Según explicó Cinthia, expareja de «Pollo» Cerviño, el nene comenzó a tener comportamientos extraños impropios para su edad. Sin embargo, antes de descubrir la magnitud del abuso sexual del niño, Cinthia indicó que Cerviño intentó ahorcar al chico mientras estaban en el baño de la vivienda en la que convivían los tres, por lo que decidió irse del hogar.

«Yo sabía que algo pasaba, pero no me podía imaginar» relató Cinthia el pasado viernes en LAM, donde fue entrevistada por Ángel de Brito. En esa declaración, la mujer denunció que «Pollo» Cerviño «me dopaba para poder quedarse con el nene a la noche, libre. Y a veces me dopaba para llevarlo a la casa de otra persona».

El nene, que fue sometido a una declaración en Cámara Gesell ante la denuncia en la Justicia, no tiene contacto actualmente con «Pollo» Cerviño, ya que la expareja solicitó una perimetral para evitar que ambos permanezcan juntos en el mismo lugar y arriesgar al chico.

«Él tenía miedo porque sufría muchas amenazas. Pudo contar lo que le pasaba después de que nos pusieron la perimetral. Tiene muchas noches con pesadillas, sin poder dormir. Tiene un grupo de terapeutas que lo acompañan y toma medicación» relató Cinthia sobre su calvario.

El polémico comunicado de Rock&Pop por la denuncia contra «Pollo» Cerviño

En las últimas horas, y conocida públicamente la denuncia por abuso sexual contra «Pollo» Cerviño, los directivos de la radio Rock&Pop emitieron un comunicado al respecto que generó gran revuelo en las redes sociales.

«A partir de la información de público conocimiento sobre la denuncia iniciada contra Alejandro ‘Pollo’ Cerviño, Rock&Pop confía en la justicia y espera una pronta resolución y esclarecimiento de los hechos» indicaron desde la conducción de la radio.

De esta manera, Rock&Pop omitió hacer pública la decisión respecto de la actividad de «Pollo» Cerviño al aire de la radio, mientras se resuelve su situación judicial.