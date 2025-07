Guido Kaczka, Darío Barassi y Mario Pergolini encabezan el prime time de El Trece a partir de julio 2025

Con Guido Kaczka, Darío Barassi y Mario Pergolini, Canal Trece apostará a competir en el prime time de la TV a partir de la segunda semana de julio 2025.

Guido Kaczka, Darío Barassi y Mario Pergolini encabezarán el prime time de El Trece: los detalles de la nueva grilla en julio 2025

La gerencia de programación de El Trece ya había anticipado cambios en su programación, de cara a la segunda mitad del año. Es por esto que a partir del 14 de julio, Guido Kaczka, Darío Barassi y Mario Pergolini liderarán las noches del canal del solcito apostando a competir con la programación de Telefe, cuya emisión de «La Voz Argentina» arrasa en números.

De esta forma, la nueva grilla de Canal Trece quedará de la siguiente manera:

Telenoche seguirá firme desde las 20 como es habitual.

seguirá firme desde las 20 como es habitual. A su término estará «Ahora Caigo», con la conducción de Darío Barassi.

Luego se aplicarán los cambios anticipados: «Buenas Noches Familia», será el programa conducido por Guido Kaczka que funcionará como puente para que luego siga «Otro Día Perdido», con la conducción de Mario Pergolini.

Cambia el prime time de El Trece en julio 2025: ¿Qué dijo Mario Pergolini sobre su vuelta a la televisión?

“Me voy a tener que empezar a acostumbrar a que me intercepten en la salida”, comentó Mario Pergolini al ver al periodista de Puro Show y detalló: «Va a ser de lunes a viernes y no está claro todavía, porque no depende del horario sino de cuándo empezamos y ya estamos trabajando, sobre todo porque soy un anciano que ya se olvidó de la televisión”.

Sobre cómo lo convencieron de volver a la pantalla chica, Mario Pergolini explicó: “Lo empezamos a charlar, nos empezamos a ver más seguido con Adrián y me dice si no tenía ganas y le dije que no, aunque estar en un medio y decir otra cosa es medio complicado porque para mí a los medios masivos les pasó su momento y tendría que pensar en otra gente, en otro público”, y aclaró: “Le dije que si pensamos en recuperar tenemos que retroceder unos años para atrás en la tele y decir ‘que sea una linda producción, que sea una buena escenografía, una producción más sólida, más grande y pedí unas cosas más y me dijeron que sí”.

“Yo no puedo ir a la televisión a pensar que voy a hablarle a la misma gente de cuando hacíamos Caiga porque esa gente creció y sus hijos no miran tele”, continuó el conductor y cerró: “Este programa intenta reflotar el humor del día, la noticia y no siempre va a ser humor”.