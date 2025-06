Se confirmó la fecha del regreso de Mario Pergolini a la TV: cómo se llama el programa que hará en El Trece 

Mario Pergolini se prepara para su gran regreso a la televisión después de alejarse definitivamente de este formato en el 2008 tras finalizar CQC, su ciclo más exitoso.

Luego de lograr que el conductor quisiera hacer su vuelta, El Trece compartió una nueva promo donde aplicaron la inteligencia artificial para mostrar algunas declaraciones ficticias de periodistas y de sus espectadores donde hacen alusión a su famosa frase: «La televisión está muerta«.

Cuándo arranca el programa de Mario Pergolini en El Trece

«Desde muy temprano la gente empezó a pedir la vuelta a la televisión argentina», comienza diciendo. «El rumor más fuerte es que Mario tiró el televisor por la ventana», agregan.

Nueva promo de #OtroDiaPerdido el nuevo programa de Mario Pergolini.



Están ajustando los últimos detalles (escenografía) para debutar el próximo Lunes 7 de Julio a las 22:30hs por @eltreceoficial.

pic.twitter.com/mJEPXBShFf — foromedios (@forofms) June 26, 2025

Luego muestran que los televidentes están en una marcha y se escuchan algunos testimonios como: «La tele de hoy es un velorio. Son todos falsos», «Mario está viejo pero también están Rada y Laila Roth. Esos pibes son buenos», «recién pasó una señora del fandom de Pergolini y me tocó el culo» y «que vuelva con algo nuevo o rompemos todo».

«La vuelta de Mario a la tele» ya es un hecho pero, según informaron desde Foromedios en X, «están ajustando los últimos detalles (escenografía)». De esta manera, «Otro Día Perdido» estaría en el aire lunes 7 de Julio a las 22:30 horas.

¿Qué dijo Mario Pergolini sobre su vuelta a la televisión?

“Me voy a tener que empezar a acostumbrar a que me intercepten en la salida”, comentó el presentador al ver al periodista de Puro Show y detalló: «Va a ser de lunes a viernes y no está claro todavía, porque no depende del horario sino de cuando empezamos y ya estamos trabajando, sobretodo porque soy un anciano que ya se olvidó de la televisión”.

Sobre cómo lo convencieron de volver a la pantalla chica, Mario Pergolini explicó: “Lo empezamos a charlar, nos empezamos a ver más seguido con Adrián y me dice si no tenía ganas y le dije que no, aunque estar en un medio y decir otra cosa es medio complicado porque para mí a los medios masivos les pasó su momento y tendría que pensar en otra gente, en otro público”, y aclaró: “Le dije que si pensamos en recuperar tenemos que retroceder unos años para atrás en la tele y decir ‘que sea una linda producción, que sea una buena escenografía, una producción más sólida, más grande y pedí unas cosas más y me dijeron que sí”.

“Yo no puedo ir a la televisión a pensar que voy a hablarle a la misma gente de cuando hacíamos Caiga porque esa gente creció y sus hijos no miran tele”, continuó el conductor y cerró: “Este programa intenta reflotar el humor del día, la noticia y no siempre va a ser humor. Hoy abriría con Cristina presa”.