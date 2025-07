María Belén Ludueña se sinceró sobre su conducción en Mujeres Argentinas: «Recién ahora lo estoy disfrutando»

María Belén Ludueña realizó un balance a casi cuatro meses de debutar como conductora en El Trece con Mujeres Argentinas, un programa que estuvo rodeado de polémica y salidas de sus panelistas.

En diálogo con Pablo Montagna para Pasa Montagna (Radio Rivadavia AM630), la periodista se sinceró sobre el nuevo desafío de conducir un programa de solo mujeres.

María Belén Ludueña hizo balance tras su debut en El Trece: «Me costó adaptarme»

“Yo puedo decir que a los tres meses de mi trabajo me empecé a sentir conforme con lo que estaba haciendo. Me costó adaptarme porque yo venía a hacer otro tipo de programas”, confesó y sumó: “Creo que evolucioné bastante en el último tiempo, entendí lo que tenía que hacer, entiendo que a veces no tengo que ser la justiciera del programa porque ese no es mi rol».

«Yo siempre estoy tratando de evitar que sucedan los conflictos, la verdad que si hay algo que pasa al aire, no puedo estar todo el tiempo mediando en eso, sino como ver que en los programas también sirve a veces el conflicto”, reconoció.

“Recién ahora estoy disfrutando el programa”, remarcó tras su balance a casi cuatro meses del debut.

María Belén Ludueña habló de los prejuicios por Jorge Macri

Sobre los prejuicios que recibió por ser la esposa de Jorge Macri y las acusaciones de “acomodo”, la conductora confesó que ya no le molestan: “Antes me pesaba más, pero cuando ya empecé a demostrar que cuando vos tenés que estar al frente de la cámara y es tu propia capacidad la que te sostiene. Esto es un negocio. Si yo mañana no rindo, el mismo grupo va a decir ‘bueno Belén, te agradezco’”.

“Me han sacado de lugares, he tenido oportunidades donde no tuve trabajo. En América, de un día para el otro, me ofrecieron cosas que tal vez no me cerraban y me fui, y no es que me vinieron a atentar con algo”, reveló y contó que el proyecto que se cayó fue una conducción de a tres junto a Rolando Graña y Soledad Larghi, que ella no vio como una posibilidad.

María Belén Ludueña explicó por qué lloró tras el cruce con Roberto García Moritán

A su vez, Ludueña recordó el conflicto que vivió al aire con sus panelistas cuando entrevistaron a Roberto García Moritán que terminó con ella rompiendo en llanto y confesando que se encontraba bajo tratamientos para quedar embarazada.

“Yo trato de ser lo más auténtica posible, cuando ustedes me ven en la tele, soy lo mismo que muestro. Ahora, que lloro por demás, me parece que debería aflojar con eso”, reconoció.

“Pero bueno, se mezclaron muchas cosas, a mí me pareció que estaba arrancando un proyecto nuevo, con todo lo que estaba pasando, encabezando esto. Después, una campaña política que para mí fue bastante dura, porque no es fácil estar en los dos lados, pero yo no voy a renunciar a mi trabajo porque Jorge está en campaña. Me parecería injusto para mí como mujer. Cuando las oportunidades se dan, se dan”, siguió.

Por último, la periodista hizo un análisis de su conducta en aquel momento: “Está bien ser transparente, pero a veces no es necesario tanto. Son cosas que uno va aprendiendo, pero de verdad, era lo que me pasaba en ese momento”.