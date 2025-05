Guido Süller critica la postura del papa León XIV sobre la ideología de género: “No me gustó lo que dijo»

El mediático Guido Süller se mostró disgustado con la ideología de género del papa León XIV, sucesor de Francisco, y señaló que hay que “darle tiempo” al nuevo Sumo Pontífice.

En diálogo con La Criti, el panelista de streaming señaló: “No me gustó lo que dijo el nuevo papa. Estamos revalorizando a nuestro querido Papa Francisco que se nos fue que me gustaba más”.

Guido Süller le bajó el pulgar al papa León XIV

“Vamos a darle tiempo. No me gusta que diga que hay dos géneros, hombre y mujer”, añadió Süller. A lo que refiere el mediático es que en 2012, Prevost aseguró que la ideología de género le resultaba “confusa” porque “pretende crear géneros que no existen” y calificó la homosexualidad como “un estilo de vida”.

Asimismo, hace menos de una semana, el pontífice sostuvo que las familias están “fundadas sobre la unión estable entre el hombre y la mujer». Esta fue la única declaración al respecto desde su asunción.

Por su parte, el streamer añadió: “Biológicamente es verdad, nacés hombre o mujer, pero después, que cada uno se sienta como quiera. Si hay chicas que se sienten chicos y hay chicos que se sienten chicas, hay que respetarlo porque no le hace mal a nadie”.

Cabe aclarar que lo que se asigna al nacer es el sexo y no el género. Tal es así como lo encaró la pensadora estadounidense Judith Butler sobre el trabajo de Simón de Bouvier: “El género es una construcción social, no una característica natural o biológica predeterminada”.