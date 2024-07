Habló Fabian Cubero tras la resolución de la batalla legal con Nicola Neumann: Qué dijo sobre Indiana Cubero

Tras años envueltos en una batalla legal por la custodia de sus tres hijas(Indiana, Allegra y Sienna) Nicole Neumann y Fabián Cubero finalmente llegaron a un acuerdo. Así lo contó Roberto Castillo, representante legal del exfutbolista, en LAM (América TV).

El acuerdo establece que la manutención de las tres adolescentes sera compartida en partes de iguales y que la tenencia también será equitativa. «Pasan a convivir al 50% del tiempo, hay un régimen pautado, pero hay que respetar la voluntad de ellas» explicó Castillo.

Fabián Cubero sobre el acuerdo legal con Nicole Neumann: «Espero que se calmen las aguas»

Tras la resolución del caso, el exjugador de fútbol habló con el programa de Ángel de Brito, LAM, sobre su futuro familiar. «Espero que se calmen un poco las aguas y que este acuerdo traiga paz y tranquilidad para todos» le dijo Cubero a la movilera.

«Se terminó un acuerdo que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo gracias a Roberto Castillo. Firmamos el acuerdo para acomodar algunos puntos inconclusos del acuerdo anterior» aseguró el exjugador sobre la tenencia de las tres niñas. «Se llegó a un acuerdo en lo económico» agregó.

«Yo tenía muchas ganas de terminar todo esto» aseguró. «Se me estaba haciendo complicado, porque mi situación económica cambió y ya no lo podía sostener» dijo Fabian, refiriéndose a que con este nuevo acuerdo la cuota alimentaria que deberá pagar será considerablemente menor.

«¿Cedió la relación entre Nicole y Indiana?» consultó la movilera de LAM, ya que la hija mayor de Nicole y Fabian denunció a su madre por maltrato psicológico. «Si, porque ahora la tenencia vuelve a ser compartida. Todo volvió a la normalidad y eso es un punto a favor para todos» aseguró el exfutbolista.

Luego, aseguró que la comunicación entre él y su exesposa es mediante los abogados pero que espera que «la comunicación fluya de ahora en adelante». En cuanto a pasar tiempo con Nicole en ocasiones especiales como el cumpleaños de alguna de las hijas Fabián afirmó: «No es algo que me cambie la vida festejar un cumpleaños o no cuando ya está muy marcada la relación que tengo con mis hijas y con mi familia«.