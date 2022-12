¿Habrá feriado o asueto si gana Argentina?: qué dicen los antecedentes

El país transita por estas horas un clima de expectación ante lo que pueda llegar a suceder este domingo en la final del Mundial de Qatar 2022. Un posible triunfo de la Selección nacional podría derivar en una larga jornada de festejos, lo que motiva a nuevo interrogante: ¿el lunes 19 podría convertirse en feriado o asueto?

Los usuarios de redes sociales ya especulan con el escenario de un día no laboral, con el objetivo de seguir la celebración y recibir a la «Scaloneta» con el título en mano. Tampoco la idea resulta descabellada, sobre todo luego de que el presidente decretara un feriado «exprés» tras el atentado contra la Vicepresidenta, ocurrido durante septiembre.

Esta duda obliga a revisar los libros de historia, en torno a lo ocurrido en 1986 y 1978 cuando Argentina se hizo del preciado trofeo. En ambas ocasiones no hubo un decreto que efectivizara un feriado nacional para alargar la celebración.

Según relatan las crónicas, en 1986 la selección fue recibida al día siguiente de vencer a Alemania Federal por 3 a 2 por el presidente Raúl Alfonsín en la Casa Rosada. La Plaza de Mayo se encontraba colmada por más de un millón de personas que vieron a los 23 jugadores alzar el premio en el balcón presidencial.

Durante el Mundial 78′ el panorama era sumamente complicado. Los festejos contrastaron ampliamente con el típico escenario de excesos y alegría al cual estamos acostumbrados desde el retorno de la democracia.

Qué dice el Gobierno

Hasta el momento se desconoce si Presidencia decretará feriado. Incluso, aún no se sabe si el presidente Alberto Fernández tendrá una foto conjunta con el plantel.

La portavoz, Gabriela Cerruti, manifestó ayer en conferencia de prensa que el presidente Alberto Fernández y todo el gabinete «está pendiente» del resultado de la final del Mundial. Pero indicó que «no hay ninguna decisión tomada» sobre un posible viaje del mandatario para presenciar el partido en Qatar.

«Fútbol y política no se mezclan. No nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía. El Presidente tiene buena relación con el mandatario francés Emmanuel Macron y han intercambiado chats previamente, pero no hay ninguna decisión tomada”, sostuvo.