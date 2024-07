«Haditas hagan algo», así reaccionaron las redes a la lesión de Messi en la final de la Copa América

La final de la Copa América se llevó a cabo este domingo. Argentina se enfrentó a Colombia en un duro partido donde hubo varios choques y uno de ellos afectó al jugador más apreciado de la Selección: Lionel Messi.

Durante el primer tiempo del partido el 10 de la Scaloneta fue fuertemente golpeado en uno de sus tobillos, un golpe que lo dejó tirado unos cuantos minutos mientras los hinchas de la Selección tenían el corazón en la boca. Sin embargo todo parecía ir bien cuando Messi se reincorporó y siguió jugando. Lamentablemente la ilusión duró poco.

A pocos minutos de iniciar el segundo tiempo para definir un resultado en la Copa América, Messi terminó colapsando. La situación generó gran conmoción en sus compañeros y el público ya que el dolor era tan insoportable que tuvo que pedir el cambio.

Si bien se fue ovacionado, la tristeza del «Diez» se hizo notar quién apenas llegó a la banca rompió en llanto. Esta sería una de sus últimas competencias y se notaba que quería continuar pese a su lesión muscular.

Mientras todo esto era transmitido, así estallaron las redes sociales en dolor junto al «Messias«.

NO NO NO MESSI NO

HADITAS HAGAN ALGO pic.twitter.com/o9gwtbJsfW