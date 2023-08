«Hice mal»: qué dijo Fede Bal luego de ser multado en Bariloche por manejar alcoholizado

Federico Bal fue multado en Bariloche por manejar alcoholizado. Esta tarde el propio conductor se refirió a lo sucedido en sus redes sociales.

Lo ocurrido el fin de semana había despertado la furia de Carmen Barbieri. “Le pregunté ‘¿qué paso?’. Y él me dijo ‘nada, mamá. Tomé una latita y media de cerveza’”, había dicho la conductora televisiva.

“Le dije que siempre tiene que decirles a los amigos que manejen porque aunque tome una latita ya tiene alcohol en el cuerpo”, había señalado Barbieri ayer en Mañanísima, el programa que conduce en Ciudad Magazine.

“Yo le colgué el teléfono, pero antes de cortar le dije ‘¡crecé! Y me fui como loca”, había relatado Carmen Barbieri sobre la multa que le realizaron a Fede Bal en Bariloche.

Esta tarde el propio Fede Bal habló en sus redes sociales de la multa en Bariloche por manejar alcoholizado.

Qué dijo Fede Bal luego de ser multado en Bariloche

«El domingo me dio positivo un control de alcoholemia en Bariloche. La verdad una cagada. Hice mal no se tiene que manejar si se toma alcohol«, dijo Fede Bal mediante una historia en su cuenta de Instagram.

«Me tomé dos cervezas por que habían venido dos amigos«, continuó relatando en su red social el hijo de Carmen Barbieri e insistió: «No hay que manejar cuando uno toma alcohol».

«Pagué la multa y pagué el acarreo. Ahora tengo que esperar a que me devuelvan mi licencia en unos 30 días. No hagan lo que me acaba de pasar a mi el domingo», cerró Fede Bal.