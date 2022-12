«Hoy no te pediría nada que se pueda comprar con dinero»: la conmovedora carta de Pampita a Dios

Pampita mostró su sensibilidad en Navidad. Al hacer un balance previo de fin de año, compartió en sus redes sociales una emotiva carta a Dios, junto a una imagen con Roberto García Moritán y sus hijos.

La publicación, la acompañó con fotos de su familia el 25 de diciembre. “Carta de un adulto a Dios- en Navidad. No sé si de niño te pedí mucho o te pedí poco. Tampoco sé si creía en algo más”, empezó.

El texto se viralizó en las redes y la modelo lo replicó. “No sé que tanta ilusión tenía, ni sé qué esperaba de la vida y de las personas, porque nunca me lo cuestionaba, creo que la vida de un niño es así. Recuerdo no haber necesitado mucho para que la vida me pareciera increíblemente mágica”, puso la conductora de El Hotel de los Famosos 2.

El posteo en Instagram de Pampita.

La carta de Pampita a Dios

“No recuerdo cuándo dejé de hacer cartas o cuándo dejé de colocar una bota en el árbol para que apareciera llena. Sólo sé que el recuerdo de todo eso, me endulza la vida. Si algo recuerdo es que era una época en la que los sueños se cumplían y que la gente podía tener momentos felices”, escribió, en Instagram.

“En fin, ahora de adulto, solo quiero decirte que no se me olvidó escribirte, sino que ahora esa carta es diferente. Hoy no te pediría nada que se pueda comprar con dinero”, agregó.

“Hoy quisiera volver a creer como cuando era niño- en las personas, en los milagros y en que el mundo puede ser mejor. Hoy quisiera que la Navidad realmente fuera el nacimiento de algo nuevo dentro de mí”, concluyó.