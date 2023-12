Hoy se celebra a San Juan de la Cruz: Conocé cómo pedirle al poeta cristiano

La Iglesia Católica celebra este 14 de diciembre a San Juan de la Cruz, el religioso y poeta místico del renacimiento español. Por eso mismo, es considerado el santo de los poetas y de los enamorados, por lo que suelen dedicársele las oraciones.

San Juan de la Cruz nació en Fontiveros, España, el 24 de junio de 1542. Junto con Santa Teresa de Jesús, emprendieron la reforma de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que daría lugar a la fundación de la Orden de los Carmelitas Descalzos.

A San Juan de la Cruz se le considera, junto a Santa Teresa, la cumbre de la mística cristiana española. Muchos de los escritores y poetas más importantes de la historia reconocen haber sido influenciados por su poesía, y otros tantos sostienen que San Juan representa el nivel más elevado de la poesía escrita en castellano.

Uno de sus conceptos con mayor valor literario, místico y teológico es precisamente el de «noche oscura del alma», experiencia límite cuando Dios parece radicalmente distante: ese poema escrito por San Juan de la Cruz se interpreta como una metáfora utilizada para describir una fase en la vida espiritual de una persona, marcada por un sentido de soledad y desolación.

Esta es la oración para San Juan de la Cruz

Si querés invocar la protección de San Juan de la Cruz, podés hacerlo con esta oración.

Vuestro emblema fue siempre padecer y ser despreciado.

¡Oh, si pudiese yo al menos resignarme en mis tribulaciones,

ya que no soy tan generoso como tú en el padecer y ser despreciado!

A ti, pues, que en tantos sufrimientos fuisteis siempre paciente,

resignado y gozoso, a ti me encomiendo para que me enseñéis a resignarme en mis muchas penas. Tampoco me faltan fuertes pesares y pesadas cruces,

y muy a menudo cansado y desalentado me quedo…, me abato…, y caigo.

Ten compasión de mí, y ayúdame a llevar con resignación y gozo mis cruces,

con la mirada siempre vuelta al cielo.

Os tomo por protector mío, por mi maestro y mi guía aquí en la tierra,

para ser vuestro compañero en la patria del Paraíso.

Amén.