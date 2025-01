Internaron a Cacho Deicas, cantante de Los Palmeras, tras sufrir un ACV

Según informaron mediante un comunicado desde el sanatorio del Grupo MIT, en Santa Fe, el reconocido músico de Los Palmeras, Ruben «Cacho» Deicas, tuvo que ser internado el jueves 9 de enero, tras sufrir un accidente cerebrovascular (acv). Según detalla el parte médico, el músico de 72 años está teniendo una recuperación favorable y se encuentra lucido.

Qué dice el parte médico de Cacho Deicas, cantante de Los Palmeras

«El Sr. Deicas Rubén Hector ingresó ayer por un déficit neurológico agudo, sin compromiso del estado de conciencia ni disfunción de otros sistemas. Dicho déficit presentaba varias horas de inicio», comienza el parte medico de Cacho Deicas, firmado por el doctor Nestor Ivan Carrizo, del sanatorio MIT (Santa Fe).

«Por examen neurológico y estudios de imágenes (tomografía computada y resonancia magnética) se realizó diagnóstico de accidente cerebro vascular isquémico”, continua.

“Con control multidisciplinario, tratamiento farmacológico y monitoreo estricto en Unidad de Terapia Intensiva, evoluciona en horas con mejoría de su déficit neurológico, encontrándose actualmente lúcido estable hemodinámicamente en compañía de su familia”, concluye el documento.

Según informó TN, Deicas ya tenía una internación programada para realizarse estudios del corazón. Además, su entorno cercano afirmó que se encuentra en un buen estado de salud.

El antecedente de Cacho Deicas: tuvo un ACV hace más de 20 años

Este no es el primer accidente cerebrovascular que sufre el intérprete de grandes de clásicos de la cumbia. Deicas tuvo un ACV en 1998, episodio que le relató a Clarín hace algunos años.

“Estaba en mi habitación, en la cama, viendo un partido y, cuando escucho que me llama mi mujer para ir a tomar unos mates a la cocina, noto que las piernas no me responden”, contó. “No sentía ni las manos ni la boca. Es una cosa que no tiene explicación, es horrible, perdés el sentido de todo. No podía hablar”, recordó el músico.