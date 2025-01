Flor Peña cuestionó a Telefe: «No da que pasen Poné a Francella»

La reconocida actriz y conductora, Florencia Peña, visitó «Sería Increíble» (OLGA) y cuestionó la retransmisión del programa de humor del que participó, que contiene polémicos sketches. «Yo amé hacer ‘Poné a Francella (…) Mirando para atrás y entendiendo que era el humor que nos reíamos, pero hoy lo ponés y no te reís. Está fuera de contexto», opinó.

"Está pasado Pone a Francella, no da"



Florencia Peña dijo que no está de acuerdo con la retransmisión del programa porque "el humor tiene que ver con las épocas", aunque remarcó que "ama laburar con Guillermo Francella". pic.twitter.com/gOC81Z52Yx — Corta 🏆 (@somoscorta) January 10, 2025

Flor Peña sobre Poné a Francella: «El sketch de La Nena es el más jodido»

Flor Peña visitó «Sería Increíble», uno de los programas de OLGA, donde charlo con Nati Jota y Homero Pettinato sobre los límites del humor y la retransmisión de «Poné a Francella«. “Para mí está pasado. No da que lo pasen de vuelta”, opinó la actriz, aunque aclaró que tiene buenos recuerdos de su trabajo en dicho show.

“Yo amé hacer ‘Poné a Francella’. Amo laburar con Guille (Francella). Creo que soy la mujer con la que él más trabajó. Aprendí mucho de él. Pero yo creo que el humor tiene que ver con las épocas. Uno puedo entender a (Alberto) Olmedo mirando para atrás y entendiendo que era el humor que nos reíamos, pero hoy lo ponés y no te reís. Está fuera de contexto”, explicó.

“El Manosanta haciéndole así al culo a las chicas no va”, ejemplificó. Luego, continuó hablando sobre el programa en el que participó. “Yo todavía me estoy preguntando si Sambucetti… No tengo una decisión tomada», comenzó a decir sobre el sketch que protagonizaba.

«Me puse a pensar con esta cosa del feminismo y el acoso, pidiendo igualdad y respeto, ¿qué onda cuando es al revés? Si fuera un sketch de un tipo acosando a la mina, estaríamos cancelándolo”, reflexionó.

“Yo amo ‘Poné a Francella’, pero lo amé en su momento. No sé, me pregunto, si es un programa para verlo hoy. El sketch de La Nena es el más jodido. Era ilegal entonces, ya estaba mal. Lo que pasa es que Julieta Prandi era la chica del momento”, dijo sobre la sección más polémica del show.