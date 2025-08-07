Esta semana se conoció el primer tráiler de Jay Kelly, una película que se estrenará a finales de 2025. Mirá acá el adelanto y la sinopsis del filme de Netflix, que promete una gran historia.

«Jay Kelly»: ¿De qué se trata la nueva apuesta de Netflix protagonizada por George Clooney y Adam Sandler?

Jay Kelly es una de las máximas apuestas de Netflix para el segundo semestre de 2025. Dirigida por Noah Baumbach (Historia de un Matrimonio, Ruido de Fondo), escrita junto a Emily Mortimer, y protagonizada por George Clooney y Adam Sandler. Esta semana se difundió el primer «avance oficial» del filme.

La película contará la historia de Jay Kelly (Clooney), una estrella de cine en decadencia, y a su inseparable manager Ron (Sandler), quienes se embarcan en un viaje por Europa que comienza como una simple gira promocional, pero que rápidamente toma un rumbo mucho más profundo.

A medida que recorren distintas ciudades, ambos personajes deben enfrentarse a sus errores, sus vínculos familiares y las huellas que quieren dejar en el mundo. El filme se centra en los vínculos humanos, la redención y el legado que quiere dejar cada uno antes de desaparecer del foco público.

Jay Kelly: ¿Cuándo se estrenará en Netflix el filme protagonizado por George Clooney y Adam Sandler?

Jay Kelly es una de las apuestas de Netflix para la segunda mitad de 2025. Protagonizada por George Clooney, quien en este año no estrenó ningún filme, y Adam Sandler, que hace algunos días lanzó la esperada secuela de Happy Gilmore en la plataforma roja.

El filme llegará a la plataforma el próximo 5 de diciembre. Pero primero se estrenará en el Festival de Cine de Venecia. La idea de Netflix es lanzarla en el certamen italiano para que se posicione con buenas críticas de los expertos.

Además, se estrenará «en algunos cines» el próximo 20 de noviembre, según el adelanto. De esta forma, la película cumplirá con los requisitos para ser seleccionada en las principales premiaciones del cine, incluida los Oscar.