Jenna Fischer, Pam en «The Office», contó que superó un agresivo cáncer de mama: El pedido de la actriz

La actriz estadounidense Jenna Fischer, mejor conocida por interpretar a Pam Beesley en la popular comedia «The Office», sorprendió a sus seguidores con un emotivo anuncio. En su cuenta de Instagram la artista de 50 años contó que en diciembre del año pasado le detectaron cáncer de mama triple positivo y que ahora, 10 meses después, se encuentra libre de la enfermedad.

Jenna Fischer le recordó a sus seguidoras la importancia de realizarse una mamografía por año

El pasado martes la actriz Jenna Fischer sorprendió a sus seguidores de Instagram contando que durante todo el 2024 estuvo luchando contra el cáncer de mama. Sin embargo, no todas son malas noticias, ya que la interprete también aclaró que se encuentra libre de la enfermedad, tras un prolongado tratamiento.

“En diciembre pasado me diagnosticaron cáncer de mama triple positivo en etapa 1. Después de completar la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, ahora estoy libre de cáncer”, comenzó contando Fischer.

«Encontraron algo en mi seno izquierdo. Me ordenaron una biopsia. Luego, el 1 de diciembre de 2023, me enteré de que tenía cáncer de mama triple positivo en etapa 1. El cáncer de mama triple positivo es una forma agresiva de cáncer de mama, pero también responde muy bien al tratamiento«, continuó el relato.

Además, Jenna detalló los agresivos tratamientos a los que se tuvo que someter. «Afortunadamente, mi cáncer fue detectado a tiempo y no se había propagado a mis ganglios linfáticos ni al resto de mi cuerpo; sin embargo, debido a la naturaleza agresiva del cáncer de mama triple positivo, todavía era necesaria quimioterapia y radiación para asegurarse de que no regresara”, aseguró.

Luego de contar que utilizó pelucas tras perder su cabello, la actriz le recordó a sus seguidoras la importancia de someterse a chequeos médicos anuales para prevenir el cáncer de mama.

«Lo digo en serio, llama a tu médico ahora mismo. Mi tumor era tan pequeño que no se podía palpar en un examen físico. Si hubiera esperado seis meses más, las cosas podrían haber sido mucho peores. Podría haberse propagado”, advirtió.

La actriz también destacó el apoyo de sus seres queridos durante el tratamiento. «Cada gesto, grande o pequeño, se sintió. Todo fue perfecto. Además, muchas personas en mi vida no lo sabían hasta hace muy poco. Y yo también necesitaba eso. Necesitaba espacios y personas que no me consideraran una paciente con cáncer”, expresó la interprete.

«Una vez más, no se salten la mamografía. Sigan el ejemplo de Pam y sus Pam Pams. Michael tenía razón. Chicas, háganse un examen. Y sepan que, si reciben un diagnóstico de cáncer de mama, hay un pueblo esperando para atenderlas. Eso es todo por ahora”, concluyó Jenna con una referencia a «The Office».