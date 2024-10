Elba Marcovecchio habló tras la resolución de la Justicia: «La interna es feroz»

Elba Marcovecchio se acercó hasta el Hospital Italiano para visitar a su marido, Jorge Lanata, quien se encuentra internado en la institución. Allí la esperaban algunos cronistas para consultarle sobre la nueva resolución de la Justicia que permite a Bárbara Lanata, hija mayor del conductor, participar en las decisiones que se tomen en torno a la salud de su padre.

Elba Marcovecchio: «Yo de resoluciones judiciales no vi nada»

“Jorge está mejor y es lo importante. Hay que focalizar en que Jorge está acá hace 117 días. Es mi marido y él haría lo mismo por mí”, comenzó Elba, quien se mostró sorprendida al enterarse de la nueva resolución de la Justicia ya que aún no había sido informada: “De eso no sé, en cuanto a la información médica siempre se la brindaron. Yo de resoluciones judiciales no vi nada. Están avocadas mis abogadas”.

“Ya saben lo que opino, ya lo dije. No quiero ser descortés con ustedes, pero se me hizo tarde y quiero ver a Jorge”, pidió Elba, quien antes de retirarse afirmó que lo que ocurre “es muy feroz porque es en medio de un dolor muy profundo, que es acompañar a alguien que amás. Me parece un poco cruel”.

Por último, la mujer del periodista remarcó que desean que pueda recuperarse y ser nuevamente trasladado a la Clínica Santa Catalina: “Lo que buscamos es que vuelva a la clínica de rehabilitación”.

Elba Marcovecchio le respondió a las hijas de Lanata: qué dice su denuncia por extorsión

Según contó Ángel de Brito en LAM, Elba Marcovecchio señaló ante la Justicia que «las hijas de Lanata mintieron. No pueden hacerse cargo de su padre, atendiendo que tienen que prestar atención a su propia salud». Además, señaló que las chicas manipularon las imágenes grabadas en la casa de Jorge Lanata, donde supuestamente se la ve retirando cosas del lugar.

En esa presentación, Marcovecchio denunció que «faltaron 34 mil dólares» que serían destinados para una fiesta de la hija de la abogada. En tanto, la letrada indicó que nunca tuvo buena relación con Bárbara, la hija mayor de Jorge Lanata.

A continuación, la abogada señaló que Bárbara «trabaja de ser la hija de Lanata», haciendo referencia al estilo de vida de la mujer, que tiene 35 años, quien «le pidio a Jorge que no se casara conmigo». «Barbara no se hablaba con Sara y como una epifanía le dije a Jorge que ya iba a suceder. Se formo el bloque» agregó la profesional.